Kızılay depremden etkilenen işletmelere hibe desteği verecek

Adıyaman, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa’daki depremden etkilenen mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hibe desteği programı başlatıldı.

Kimler Başvurabilir?

Programa başvurabilecekler arasında şu kriterleri karşılayanlar yer alıyor:

T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş kişiler, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 7 ilde faaliyet gösteren ve zarar gören işletme sahipleri, işletmesi mikro, küçük veya orta ölçekli olanlar, daha önce herhangi bir destek programından faydalanmamış kişiler.Deprem nedeniyle yaşamını yitiren işletme sahiplerinin birinci derece yakınları da, gerekli belgeleri sunarak başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular, 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar dijital başvuru formu üzerinden yapılabilecek. İşletme sahiplerinin, başvuru sırasında işletme bilgileri, hasar durumu, gelir kaybı gibi detayları eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Her işletmeye verilecek 150.000 TL’lik destek, iki taksitte ödenecek. İlk %50’lik tutar, işletme sahibinin banka hesabına yatırıldıktan sonra, işletme için gerekli malzeme veya hizmet alımlarının 21 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Faturaların Kızılay’a ibraz edilmesi sonrası kalan %50 tutar işletme sahibine aktarılacak.

Destek, şu tür harcamalar için kullanılabilir:

İş yeri tadilatı ve onarımı, ofis veya üretim ekipmanlarının alımı,üretimde kullanılan hammadde, malzeme ve araç gereçler, dijitalleşme yatırımları (yazılım, e-ticaret platformu üyelikleri, internet sitesi gibi). Ancak, kira ödemeleri, personel giderleri veya işletme sahibinin kişisel ihtiyaçları bu kapsamın dışında bırakıldı.

Deprem nedeniyle ailesinden birinci derece yakınını kaybedenler, engelli veya kronik hastalık sahibi bireylerin bakımıyla yükümlü olanlar, kadınlar tarafından yönetilen veya kadın çalışan istihdam eden işletmeler ise önceliklendirmelerden yararlanacak.



