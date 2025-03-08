Balıkesir’de kadın girişimciliğine yeni bir destek

TOBB Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş, bir kadın girişimci olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu anlamlı haftada böyle bir projeye adım atmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getirdi.

‘Kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadın emeğini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur.’ Diyen Tellioğlu Altındiş; “Bu proje, Balıkesir’de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini güçlendirmeyi, ortak bir marka çatısı altında birleştirmeyi ve üretimlerini daha geniş pazarlara taşımalarını hedeflemektedir. Her kooperatifin kendine özgü dinamikleri göz önünde bulundurularak birebir mentorluk ve kapasite geliştirme destekleri sağlanacaktır. Aynı sektörde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri arasında sinerji oluşturularak, ortak markalaşma süreçlerine katkı sunulması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında, kadın kooperatiflerinin dijitalleşme süreçlerine entegrasyonunun da büyük önem taşıdığını ifade eden Tellioğlu Altındiş; “E-ticaret platformlarında aktif hale gelmeleri teşvik edilerek, ürün ve hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır. Kadın emeği güçlendikçe, toplumsal kalkınmanın da hızlanacağına inanıyoruz. Bu proje sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda kadınların dayanışma içinde birbirlerini destekleyerek güçlenmesini sağlayan bir dönüşüm hareketini temsil etmektedir. Kadın girişimciliğinin sürdürülebilir bir ekosistem haline gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.