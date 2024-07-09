Global Student Entrepreneurs Awards'ın kazananı Doğa Özdengülsün oldu



7 Mart 2024 tarihinde Londra’daki EO Avrupa GSEA bölge finallerine katılan Doğa Özdengülsün, girişimi ve hikayesiyle 16 Mayıs tarihinde Cape Town’da gerçekleşen global finallere katılmaya hak kazanan son altı öğrenci girişimci arasına girdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Doğa Özdengülsün’ün kurucu ortağı olduğu MediTechLabs, doktor-hasta ilişkisini güçlendirme ve hastanelerdeki verimliliği arttırma amacıyla yapay zeka destekli otomatik raporlama çözümleri sunuyor.

Entrepreneurs’ Organisation, bu küresel yarışmayı her yıl öğrenci girişimciler için düzenliyor. Öğrenci girişimciler lisans, yüksek lisans ya da doktora örgün eğitimine devam ederken girişimini kuran, yöneten, fatura kesmiş ve yatırım almış girişim sahipleri arasından seçiliyor. Organizasyon için her ülke en başarılı öğrenci girişimini seçiyor ve bölge finallerine yolluyor. Seçilen girişim, bölge finallerinden sonra global finallere gidiyor.

Öğrenci girişimcileri şirketlerini bir sonraki başarı seviyesine taşımak için ihtiyaç duydukları mentorluğa, tanınırlığa ve bağlantılara ulaşabilmeleri için desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın misyonu ise öğrenci girişimcilerini değişimin liderleri olmaları, statükoyu değiştirmeleri ve topluluklarında mümkün olan en büyük etkiyi yaratmaları konusunda güçlendirmek.

Doğa Özdengülsün GSEA yolculuğundan bahsederken, “Dünyanın farklı yerlerinden gelen, çok farklı alanlarda harika girişimlere sahip öğrenci girişimciler ile EO çatısı altında olmak ve EO’nun değerlerini görerek, konuşarak paylaşarak öğrenmek muhteşem bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.

2023- 2024 dönemi EO Türkiye Başkanı Selda Bağlan yaptığı açıklamada, “Global final sonuçlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağı GSEA yarışmamız, genç öğrenci girişimcileri desteklerken, girişimcilik yolculuklarında önemli bir aşama kaydeden girişimci öğrencilerimizi en öğretici detaylarla buluşturuyor. Bu açıdan, EO Türkiye olarak bu organizasyonu çok önemsiyoruz” dedi.