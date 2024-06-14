Hamdi Ulukaya Girişim Programı’nın finalistleri açıklandı

“Hamdi Ulukaya Girişimi-Startup Destek Programı’na katılmaya hak kazanan, tarımdan gıdaya, lojistikten biyomedikal ürünlere kadar inovatif çözümler sunan 5 girişim, ABD'de yatırımcılarla buluşacak. İş insanı ve girişim programının kurucusu Hamdi Ulukaya, “Kazanan girişimcilerin heyecanı, bana Chobani'yi kurarken duyduğum heyecanı hatırlattı" dedi.

Girişimciliği tüm Anadolu’ya yaymayı ve sosyal problemlere duyarlı girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlayan Hamdi Ulukaya Girişimi’ne katılmaya hak kazanan beş girişim şu şekilde:

Nanomik Biyoteknoloji: Buse Berber Örçen ve Arda Örçen tarafından kurulan ve doğada bulunan molekülleri geliştirdiği mikrokapsül teknolojisini kullanarak tarım, gıda ve kimya sektörü için biyolojik koruyucular geliştiren proje.

Fazla: Olcay Silahlı ve Hasan Arda Eren tarafından kurulan ve teknoloji tabanlı bütünsel atık yönetim çözümleri ile atık oluşumunu kaynağında önleyen, oluşan atıkların en yüksek çevresel, sosyal ve ekonomik fayda ile döngüsel ekonomiye kazanımını sağlayan sürdürülebilirlik projesi.

Malty: Berkan Mifleh, Merve Yetiş ve Elif Özcü tarafından kurulan ve gıda artıkları ve yan ürünlerini sağlıklı atıştırmalıklara dönüştüren bir gıda teknolojisi girişimi olarak tarif ediliyor.

Navlungo: İsa Korkmaz, Emrah Arslan ve Ceren Tuna tarafından kurulan ve kullanıcılarına online uçak bileti alma kolaylığında lojistik hizmeti vererek, 130'dan fazla ülkeye anında kargo teklifi alıp, teklifleri karşılaştırarak, gönderim, depolama ve ikmal operasyonlarını yönetmelerini sağlayan start-up.

ERG Controls: Batuhan Ergör ve Mehmet Ergör tarafından kurulan ve sağlık ve gıda endüstrilerinde el hijyeni izlemesini yapay zeka destekli platformu YIKA ile dijitalleştiren proje.

Küresel pazarlara erişim imkanı yaratılacak

Bir yıl sürecek Startup Destek Programı kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda uluslararası bir jüri tarafından seçilen 5 girişimin kurucuları, ABD’de uluslararası yatırımcılarla buluşarak iş fikirlerini sunma ve global pazara erişim fırsatı yakalayacak. Hamdi Ulukaya Girişimi program kapsamında ayrıca girişimcilere alanında uzman ve bulunduğu sektöre yön veren isimlerin mentorluğundan yararlanma imkanı sunacak. Katılımcılar Chobani başta olmak üzere küresel çapta başarılı şirketlerdeki yöneticilerden oluşan bir ağa katılma imkanı da bulacak olan girişimcilere ayrıca bulundukları sektörlere yönelik profesyonel pazar araştırması desteği de sağlanacak. Pazar araştırmasından elde edilen sonuçlar çerçevesinde girişimcilere yeni iş geliştirme yöntemlerinin Hamdi Ulukaya Girişimi ile birlikte uygulanması için güçlü olanaklar sunulacak.