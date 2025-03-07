Alman şirketinde pişti, şimdi kendi markasıyla Ortadoğu ve Afrika’ya iğne satıyor

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

GAP Bölgesi’nde İnneci Ayşe olarak anılan Ateks İğne Genel Müdürü Ayşe Tohumcu, ABD ve Çin’den ithal ettiği özel iğneler ve tekstil sektörüne yönelik yerlileştirdiği makine parçalarıyla büyümesini sürdürüyor. Sektöre ilk bir alman iğne markasının bölge temsilcisi olarak adım atığını belirten Ayşe Tohumcu, “Üniversite eğitimimin ardından bir inşaat ofisinde staja başladım. 1990 yılında Alman iğne üreticisi Groz-Beckert Gaziantep’te satış ofisi arıyordu. O dönemde firmanın ofis sorununu çözdüm. Ofis tuttuktan sonra markanın yöneticileri benimle çalışmak istediğini söylediler. Ben tecrübem olmadığını söyledim. Alman yetkili bana işi öğrenmeme gerek olmadığını ve doğuştan bu yeteneğe sahip olduğumu söyledi. Ayrıca 5 yıl içinde kendi işimi kuracağımı da söyledi. O günden itibaren iğne satıyorum. 17 Mart 2003 yılında kendi şirketim olan Ateks’i kurdum. Daha sonra pazarlamadaki tecrübemi kendi şirketime taşıdım ve THM ve CNG markamı oluşturdum. Üretimimi Çin’de kendi markamla yaptırıyorum. İğne ve platin modellerimin tüm yasal hakları ve teknik çizimleri bana ait. Duvardan duvara halı makineleri ile çim halı makinelerinin iğneleri için de Amerikalı Precision Tufting Components Inc’in Türkiye ve Ortadoğu distribütörlüğünü yapıyoruz. Endüstriyel iğne modellerinde bölgede önemli bir marka değeri oluşturduk. Dönem dönem ihracatımız da gerçekleşiyor. Kurduğumuz tedarik zinciriyle GAP bölgesi ve Orta Doğu’daki tekstil firmalarının en önemli iğne tedarikçileri arsında yer alıyoruz” dedi.

Mısır ve Suriye’yi yeni hedef pazarları olarak belirledi

GAP Bölgesi’nde kendi markasıyla tekstil makineleri yedek parçaları tedarik eden tek kadın iş insanı olduğunu vurgulayan Ayşe Tohumcu, sektörde İnneci Ayşe olarak bilindiğini belirtti. Tohumcu, “Tekstilde butik ürünler üreten sanayicilerimizin en önemli yedek parça tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Hem kendi markamla hem de Amerika ve Çinli firmaların ürünleriyle oluşturduğum geniş bir ürün yelpazesi ile tedarik yapıyoruz. Ortalama 8 hafta termin süresi ile çalışıyoruz. İhracatta elimizi güçlendiren en önemli rekabet gücümüz sahip olduğumuz ürün kalitesidir. Bizim ürünlerimiz muadil ürünlere göre 1.5 milyon metreküp daha çok mukavemet gösteriyor. Bunun için imalat sürecinde akışkan halindeki çeliğe özel kimyasal prosesler uygulanıyor. Aktif pazarlarımız arasında Özbekistan, İran, Libya, Fas, Cezayir ve Irak geliyor. Özellikle Türki Cumhuriyetlerde önemli bir paya sahibiz. Mısır tekstil sektöründe aldığı yatırımlarla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bu pazardan da talepler almaya başladık. Aynı zamanda normalleşmenin yaşandığı Suriye pazarını da yakından takip ediyoruz. Eğer burada savaş sona ererse tekstil sektörü hızla büyüyecek. Türkiye’den bölgeye yatırım için ülkenin normalleşmesini bekleyen sanayicilerimiz var.

Yerlileştirdiği makine parçalarıyla sanayicinin maliyetlerini düşürüyor

Endüstriyel iğne çeşitlerinde yakaladıkları başarıyı bazı tekstil makinelerinin yedek parçalarına da aktardıklarını belirten Ayşe Tohumcu, tufting makinelerinin kesim proseslerinde kullanılan 8 parçayı yerlileştirdiklerini söyledi. Özellikle yerlileştirdikleri ürünlerin Avrupa kalitesine sahip olduğunu kaydeden Tohumcu, şöyle devam etti: “Bu bıçaklar halıların örülmesini ve fazla ipliklerinin kesilmesini sağlıyor. Dönem dönem bu parçaların yenilenmesi gerektiği için sanayicilerimiz için ciddi maliyet kalemleri oluşuyordu. Bizde bu parçaları modelleyerek yerli şekilde üretmeyi başardık. Ar-Ge’deki başarımız pek çok firmayı da bu alana inmesine neden oldu. Yerlileştirdirdiğimiz ürünlerde sahip olduğumuz fiyat avantajı sayesinde sanayicilerimizin temel gider maliyetlerinin önemli bir oranda azaltılmasını sağlıyoruz.”