Atarail, ulusal intermodal marka olma yolunda ilerliyor

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Pandemi sonrası lojistiğe artan önem ile birlikte 2021 yılında yeni şirketi Atarail ile lojistik sektörüne adım atan Kileci Şirketler Grubu, yurt içi ve yurt dışı taşımalarında karayolu ve demiryolu yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. İş ortaklarına lojistiğin gerektirdiği tüm alanlarda faaliyet sağladıklarını ifade eden Atarail Lojistik Genel Müdür Yardımcısı İrem Kileci, sanayi firmalarına açık yük, konteyner taşımacılığı, gümrüklü ve serbest depolama, iç dolum, iç boşaltım gibi hizmetler sunduklarını söyledi. Hayata geçirdikleri son işbirlikleri ile global gemi acentelerine depo ve taşıma hizmeti vermeye başladıklarını kaydeden CMA, TURKON, MLH gibi acentelerin depolama alanındaki çözüm ortakları arasında yer aldıklarını dile getirdi. İntermodal bir lojistik markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Kileci, “İhtiyaç ve talep durumunda uluslararası karayolu ve denizyolu hizmetlerimiz portföyümüze eklenmiş ve bu üç alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Demiryolunun aktif olarak çalışabildiği bölgelerde ağırlıklı olarak demiryolu taşımacılığı yapıyoruz. Ancak deprem dolayısıyla demiryolunun aktif olmadığı yerlerde iste karayolu taşımacılığı ile faaliyet gösteriyoruz. Son yaptığımız yatırımlar ve kurduğumuz işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin her yerine taşımacılık hizmeti sağlayacak konuma eriştik” dedi.

Gaziantep – İskenderun hattında global markaların çözüm ortağı oldu

Hayata geçirdikleri altyapı yatırımlarından bahseden İrem Kileci, ilk etapta Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan TCDD Başpınar Lojistik Merkezi içerisinde 20 bin metrekarelik alanı şirket bünyesine kazandırdıklarını söyledi. Burada 15 dönüm açık alan, 5 dönüm kapalı antrepolarının bulunduğunu aktaran Kileci, “Gaziantep’teki depolarımızla global gemi acentelerine depoculuk ve taşımacılık hizmeti veriyoruz. İkinci etapta 2023 Eylül ayında İskenderun bölgesinde yeni depo yatırımı yaptık. Burada 5 dönüm alana sahibiz. İskenderun depomuz TCDD demiryolu sınırları bulunup limana çok yakın lokasyonda bulunuyor. İskenderun depomuzda depolama ve iç dolum, iç boşaltım hizmetleri veriyoruz. Depremden dolayı kapanan Gaziantep demiryolu hattının yeniden açılması durumunda İskenderun – Gaziantep demiryolu taşımacılığını aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz. Son olarak Mersin’de de ofis ve güçlü bir lojistik ekibi oluşturduk. Ayrıca uzun yıllar küresel bir lojistik markasında görev yapan Fulya Şeniz Ağar’ı ekibimize lojistik müdürü olarak dahil ettik. Yatırım amaçlarımızdan en önemlisi depomuzdan demiryolu hattı geçmesidir. 3’üncü etap yatırım hedefimiz de ise Marmara Bölgesi yer alıyor. Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ardından Marmara bölgesinde de demiryolu ve karayolu taşımacılığı, depoculuk alanında hizmet vererek ulusal firma misyonumuzu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bölgede yatırımlarımız ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

GAP Bölgesi’ndeki demiryolu hatlarının 6 şubat depremlerinde zarar görmesi nedeniyle yönlerini karayolu lojistiğinde büyüyecek yatırımlara çevirdiklerini ifade eden İrem Kileci, şöyle devam etti: “Demiryolunun geçici bir süre kapanması üzerine karayolu taşımacılığına ağırlık veriyoruz. Bu alanda artan talepler üzerine filomuzu genişlettik. 2024 yılında 20 adet olan çekici sayımızı 10 adet daha arttırarak araç filomuzu 30 tıra çıkarttık. Pandemi sonrası özellikle demiryolu lojistiğine artan önem ile birlikte bu sektöre giriş yaptık. 10. Yıl marşımızda da geçtiği üzere ‘Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan’ cümlesinden esinlenerek yurt içi ve yurt dışında demiryolu taşımacılığında büyümemiz devam edecek. Bu alanda vagon yatırımlarımız mevcut planımızda durmaya devam ediyor. Demiryolların açılması ile birlikte vagon yatırımlarımızı hızlıca hayata geçireceğiz. Yıl sonuna kadar demiryolu tadilatının tamamlanıp aktifleşmesini ivedilikle bekliyoruz. Bu sayede karayolu taşımacılığıyla artan karbon ayak izimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi karayolu taşımacılığını şehir içi dağıtımda minimum seviyede kullanıp demiryolu taşımacılığını tüm Türkiye’de ve dünyada kullanmayı hedefliyoruz.”