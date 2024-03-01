Başarılı iş kadınları 8 Mart’ta ödüllendirilecek

EKONOMİ (BURSA) - Konuyla ilgili BUİKAD yönetimi ile birlikte bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen Başkan Şeyda Şençayır, geleneksel hale gelen ve bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan ödül töreninde ‘Bursa’nın en başarılı iş kadını, Bursa’nın en başarılı girişimci iş kadını, Bursa’nın en başarılı kadın yöneticisi, Yılın kadını destekleyen şirketi, Yılın fark yaratan kadını, Yılın en başarılı iş kadını ile BUİKAD özel ödülü’ kategorilerinde ödüller verileceğini söyledi. Şençayır, bu yıl ayrıca Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla ‘Bilimde kadın, Sporda kadın, Akademide kadın ve Sanatta kadın’ olmak üzere 4 özel kategoride ödül verileceğini aktardı. Şeyda Şençayır, 2007 yılında 11 kurucu üye tarafından kurulan BUİKAD’ın kadının güçlenmesi, girişimci kadın sayısının artması ve kadının karar verme süreçlerindeki etkinliğinin artması yönünde çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, bu alanda eğitimler ve projeler hayata geçirdiklerini kaydetti. Bugün 150 üye ile yola devam ettiklerini belirten Şençayır, derneğin aynı zamanda farklı illerden iş kadını derneklerinin birlikteliği ile kurulan; Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun da (GİFED) kurucu üyesi olduğunu hatırlattı.