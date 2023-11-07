'Bu iş eşitlik işi' projesi ile sanayiye kadın eli değecek

EKONOMİ (BURSA) - Projenin ikinci fazının protokol imzası Borçelik’te BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel’in yanı sıra BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile NOSAB ve Borçelik yöneticilerinin katılımları ile gerçekleşti. Kadınları üretim süreçlerine dahil ederek, istihdamlarını arttırmayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak adına kadınları meslek sahibi yapmayı amaçlayan projenin ilk fazında 10 vinç ve 7 kaynak Operatörü eğitimlerini tamamlayarak mesleki eğitim belgelerini almaya hak kazanmışlardı. Projesinin ikinci fazında ise ücretsiz olarak verilecek eğitimlerle Borçelik Teknik Akademi eğitmenleri tarafından çeşitli meslek dallarında kadın kursiyerler yetiştirilecek. Eğitim programı sonrasında başarılı olanlar Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olacak ve NOSAB firmalarında çalışma imkanı sunulacak.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, kadın istihdamına verdikleri öneme dikkat çekerek, “Ülkemizin her alanda kalkınmış, aydınlık geleceğine giden yolda kadınların özveri ve emeğinin öneminin farkında olarak projeler üretiyoruz. Hayatın her alanında başarılarını defalarca kanıtlayan kadınların üretime ve çalışma hayatına daha fazla entegre edilerek kendilerinin, ailelerinin ve Türkiye’nin geleceğine güçlü bir katkı sunacaklarını biliyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Projemize destek veren kurumlarımıza ve katılımları ile hedeflerimize güzellik katan, emekleri ile üretime değer katacak olan kadınlara teşekkür ediyorum” dedi.