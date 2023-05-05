BUİKAD, ‘İş Yaşamında Başarılı Kadınlar’ı ödüllendirdi

Esra Özarfat

BURSA - Güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak için kadınının, iş hayatının rengi değil, dinamosu olması gerektiğin belirten BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, “Ülke ekonomimizin kalkınmasının ancak bu yolla mümkün olacağına inanıyoruz. Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir” dedi. 141 iş kadını ve 9 kurumsal üyesi ile birlikte BUİKAD’ın kadının iş hayatında var olmasını ve yetkinliklerini güçlendirmesini sağlamak için çalıştığını vurgulayan Eroğlu, ‘Ulusal ve Küresel Alanda İş Birliği’ ile ‘Sürdürülebilirlik’ mottolarıyla pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Eroğlu, “Bizim için sürdürülebilirlik; Kadının toplumsal karar verme mekanizmasındaki gücünü ve rolünü arttırarak, güçlü kadınlar yetiştirmek ve yaptığımız projeler ile ilham veren olmaktır” diye konuştu. BUİKAD’ın Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olduğunu hatırlatan Oya Eroğlu, çeşitli kurum ve kuruluşlarla gençlerin istihdama ve girişimcilik ekosistemine dahil edilmesini hedefleyen projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Eroğlu, bu yıl 15’incisi yapılan ve üniversite öğrencisi genç kızların iş hayatına hazırlanmasını hedefleyen Noktalama Projesi’nde bugüne kadar 534 öğrenciye ulaştıklarını bildirdi. Nilüfer OSB ve Borçelik ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak adına “Bu iş Eşitlik İşi” projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Oya Eroğlu, kadınların üretim süreçlerindeki istihdamını artırmayı ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanların yetiştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

En Başarılı İş Kadını Nurcan Özdemir oldu

Merinos AKKM’de düzenlenen ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, BUİKAD üyeleri, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, milletvekilleri, çok sayıda sivil toplum örgütü başkanı katıldı. Törende Nilüfer Belediyesi sürdürülebilirlik çalışmaları nedeniyle BUİKAD Özel Ödülü’nün sahibi olurken, enerji yatırımlarına danışmanlık hizmeti veren Göknur Atalay Fark Yaratan Kadın Girişimci ödülüne layık bulundu.

Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral En Başarılı İş Kadını seçilirken, UEDAŞ Uludağ Elektrik Yılın Kadını Destekleyen Şirketi olarak ödül aldı. Marelli Ülke CFO’su Emel Eker Bursa’nın En Başarılı Kadın Yöneticisi seçilirken, Erener Design Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Eren Bursa’nın En Başarılı Girişimci Kadını oldu. Bursa’nın En Başarılı İş Kadını ise EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir oldu.