BUİKAD, “kadın güçlenirse Türkiye güçlenir” mottosuyla çalışıyor

ALİ ŞAHİN

BURSA - Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) bu yıl 16. Kez düzenleyeceği ödul töreninin lansmanını gerçekleştirdi. 2024 sonu itibarıyla 156 üyeye ulaştiklarini ve üyelerinin yıllık 40 milyar TL ciro ile yaklaşık 22 bin istihdamı temsil ettiğini belirten BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, iş dünyasında kadının yerinin önemini anlatırken derneğin faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi. Şençayır, konuşmasında çağdaş Türk kadınının iş hayatının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurguladı ve ülke ekonomisinin kalkınmasının ancak bu yolla mümkün olacağına inandıklarını ifade etti. Şençayır, 2007 yılında kurulan BUİKAD’ın, üyelerinin yüzde 70’inin girişimci, yüzde 30’unun ise profesyonel üst düzey yönetici olduğunu söyledi. BUİKAD üyelerinin 31 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini ve yoğunlaşmanın sanayi ile hizmet sektörlerinde olduğunu dile getiren Şençayır, “Otomotiv, tekstil, inşaat, hukuk, sağlık gibi alanlarda güçlü bir varlık gösteriyoruz” dedi.

“Projeler ile girişimciliği destekliyoruz”

Dernek olarak birçok önemli projeye imza attıklarını belirten Şençayır, bu dönem kurdukları Kamu, STK ve Özel Sektörle İşbirliği Komisyonu’nun, toplumun ilerlemesine katkı sağlayacak sinerjik bir ortam yaratmayı hedeflediğini aktardı. Ayrıca, kadın girişimcilerin yetkinliklerini ve iş ağlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen She Globe Trade – Kadın Girişimciler İçin Küresel Ticarette Yeni Ufuklar projesinin başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Şençayır, “Bu projeyle ihracat yapan kadın girişimcilerin Pazar paylarını artırmayı ve ihracat yapmak isteyen girişimcileri desteklemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. BUİKAD’ın dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Şençayır, WomanCode – Dijital Gelecek İçin Kadınları Güçlendirmek projesiyle kadınların dijital yetkinliklerini artırmayı ve dijital girişimciliği teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Proje kapsamında eğitim programları, mentorluk süreçleri ve interaktif atölyeler düzenlediklerini belirtti.

“Kadın Güçlenirse, Türkiye Güçlenir”

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ise Bu İş Eşitlik İşi projesinin başarıyla devam ettiğini aktaran Şençayır, kadın forklift operatörleri, kaynak punto operatörleri gibi alanlarda eğitim almış kadınların istihdama kazandırıldığını söyledi. BUİKAD’ın geleneksel hale gelen ödül töreninin 16’ncısının, 28 Şubat 2025’te Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleneceğini duyuran Şençayır, bu yıl ilk kez BUİKAD Fark Yaratan Genç Girişimci Özel Ödülü kategorisinin de ekleneceğini belirtti. Konuşmasını, BUİKAD’ın kadınların güçlenmesine verdiği önemle sonlandıran Şeyda Şençayır, “Kadın güçlenirse, Türkiye güçlenir mottosuyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.