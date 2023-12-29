BUİKAD’ın kız öğrencilere özel ‘Noktalama Projesi’ başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kurulduğu 2007 yılından bu yana projeyi sürdüren BUİKAD Yönetimi, şu ana kadar 534 kız öğrenciye koçluk eğitimi verdi. Bu yıl 16’ncı kez düzenlenecek olan projede BUİKAD önceki dönem başkanı, proje lideri ve eğitmen koçu Özlem Başbayraktar, gönüllü BUİKAD üyelerine koçluk eğitimleri verdi. İş yaşamına giriş ve başarıya giden yolda farklı alanlardaki konuları işleyen gönüllü koçlar, bilgilerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak, proje kapsamında dernek üyesi 40 iş kadını, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören 45 kız üniversite öğrencisine noktalama koçluğu yapacak.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Projemizde amaç öğrencilerimizin iş yaşamlarında gelişimlerini sağlamak, farkındalık oluşturarak önlerine çıkan fırsatları daha iyi değerlendirebilmelerine yardımcı olmak. 15 yılın sonunda şu ana kadar 534 kız öğrencimize ulaşmış durumdayız. Aynı zamanda bu öğrencilerimizin iş yaşamına katkılarını gözlemlemek için anketler yapıyoruz. Şu anda kız öğrencilerimizin yüzde 7’si kamuda, yüzde 71’i özel sektörde çalışıyor. Yüzde 6’lık bir bölümdeki öğrencilerimizde kendi işinin başında girişimci olarak çalışıyorlar. Biz bu projeyi Bursa’daki tüm üniversitelerimizde üçüncü ve dördüncü sınıf kız öğrencilerimize duyuruyoruz ve iş yaşamında farklılık oluşturmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.