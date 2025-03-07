“Bursa ekonomisi kadınların gücüyle büyüyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Şeyda Şençayır, 154 üyesiyle Bursa’nın ekonomik ekosistemine katkı sağlayan BUİKAD’ın kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkili işbirlikleri gerçekleştirdiğini söyledi. Şeyda Şençayır, dernek üyelerinin yüzde 70’inin girişimci, yüzde 30’unun ise profesyonel profilde olduğunu ve üyelerin otomotiv, tekstil, sanayi, sağlık ve hizmet gibi 31 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini belirtti. Şençayır, üyelerin toplam cirosunun 40 milyar TL’ye ulaştığını ve 21.671 kişiye istihdam sağladığını ifade ederek, BUİKAD’ın kent ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizdi. BUİKAD’ın, kamu, STK ve özel sektör işbirliklerini artırmak için özel bir komisyon kurduğunu ifade eden Şençayır, bu komisyonun kapsayıcı ekonomik büyüme ve kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara odaklandığını vurguladı.

Komisyonla etkinlikler artacak

Bursa ve ötesinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için her sektörün kendine özgü güçlü yönlerinden ve kaynaklarından yararlanmayı planladıklarını belirten Şençayır, “Fikir, kaynak ve en iyi uygulama alışverişini kolaylaştırarak; kapsayıcı ekonomik büyüme ve kalkınmayı teşvik etmek, Bursa'daki iş kadınlarının sektörlerinde büyümelerini destekleyen politika geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca ilgili alanlar arasında ortaklık geliştirme ve ilişki kurma fırsatları sağlayarak iş kadınlarının bölge ekonomisindeki etkisini artırmayı, iş kadınlarının mecliste, işletmelerinin yönetim kurullarında ve yönetimlerinde etkin ve nitelikli temsil edilmesini sağlamayı sektörler arası paydaşlarla etkileşim kurmayı, iş kadınları topluluğu içinde liderlik ve işbirliği becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Projeler ekonomiye katılımı destekliyor

Bursa’nın kadın liderleri ve girişimcileri, BUİKAD çatısı altında bir araya gelerek sadece ekonomik alanda değil, toplumsal kalkınmada da örnek teşkil ediyor. BUİKAD’ın hayata geçirdiği bazı projeler uzun vadede kadının ekonomiye katılımını destekliyor. She Globe Trade Projesi: Kadın girişimciler için küresel ticarette yeni fırsatlar yaratmak. WomanCode Projesi: Kadınların dijital yetkinliklerini artırmayı ve dijital liderlik rollerinde yer almalarını teşvik etmek. Bu İş Eşitlik İşi Projesi: Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla kadın forklift ve kaynak operatörleri yetiştirme programları düzenleniyor. BUİKAD 16. İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri törenini de bu yıl şubat ayında düzenledi.