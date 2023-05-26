Bursalı iş kadınları yeni başkanını seçti

Esra Özarfat

BURSA - BUİKAD’ın 9’uncu Olağan Genel Kurulu Podyum Davet’te yapıldı. Genel Kurula Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Ramazan Kaya, Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter, KalDer Bursa Şube Başkanı Emin Direkçi, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Zarif Alp ile çok sayıda iş insanıyla STK temsilcileri katıldı. Genel kurulda iki dönemdir BUİKAD başkanlığını sürdüren Av. Oya Eroğlu, görevini Şeyda Şençayır’a devretti. Yapılan tüzük değişikliğiyle 2’da bir olan seçimler 3 yıla çıkarılırken genel kurulda seçilen başkanların tek dönem görev yapması karara bağlandı.

Genel Kurulda konuşan başkan Şeyda Şençayır, “Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir” mottosuyla yola devam ettiklerini belirterek, Bura’daki kadın girişimci sayısını artırmak için çalışmalar yürüteceklerini, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 yeni kadın girişimci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Mecliste kadın temsil sayısının artırılmasını ve kadınların dijitalleşen dünyada etkinliklerinin artmasını hedefleyen projeler yürüteceklerini anlatan Şençayır, ‘sürdürülebilirlik’ kavramını yine çalışmaların merkezinde tutacaklarını vurguladı. Şeyda Şençayır, “Üyelerimiz arasında sinerji ve işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Bu kapsamda GİFED ve MARSİFED ile işbirlikleriniz sürecek. 15 yıldır sürdürdüğümüz Noktalama Projemiz kapsamında bugüne kadar 600’e yakın üniversite öğrencisi kızımıza ulaştık. Onların yüzde 78’i profesyonel iş yaşamında yer alırken, önemli bir kısmı girişimci oldu. Kızlarımızın yüzde 87’sinin iş ve eğitim hayatında yer alması projemizin başarısını kanıtlıyor. Bu projeyi etkin bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

BUİKAD’ın yeni yönetiminde Şeyda Şençayır’ın yanı sıra Zuhal Aslı Saka, Nazan Akıncı, Gülay Durmuş, Gülnur Algül, Arzu Erdi, Tülin Tezer, Yasemin Yeşilova ile İlknur Gülsün Ünal yer aldı. Toplantıda ayrıca üye olunan federasyonların delegeleri de seçildi. BUİKAD’ın 9’u kurumsal, 143 üyesi bulunuyor.