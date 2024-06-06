Bursalı iş kadınları ‘Yeşil Dönüşümü’ konuştu

EKONOMİ (BURSA) - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD Yönetim Kurulu üyeleri ve NOSAB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Panelin sunuculuğunu ise BUİKAD Yeşil Gelecek Komisyonu Üyesi Hatice Koparan yaptı. Programın açılışında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Bu anlamlı gün, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için bir fırsat sunmaktadır. Dünya çevre günü etkinlikleri, bilinçlendirme kampanyaları, temizlik etkinlikleri ve çevre projeleriyle her yıl kutlanmakta ve insanları çevreye yönelik olumlu değişimler yapmaya teşvik etmektedir” dedi. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma gayesinde olduklarını hatırlatan Başkan Şeyda Şençayır, “Ekonomik faaliyetler kapsamında elbette üretim yapılacaktır, yapılması da gereklidir. Temiz ve döngüsel bir ekonomiye geçerek, iklim değişikliğini durdurarak, biyolojik çeşitlilik kaybını geri döndürerek ve kirliliği azaltarak kaynakların verimli kullanımına dikkat etmeliyiz. Bunun için yeşil dönüşümün şart olduğuna inanıyoruz. Unutmayalım ki 'Biz dünyayı atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldık” diyerek konuşmasını tamamladı.

BUİKAD Yeşil Gelecek Komisyonu Başkanı Makbule Çetin ise “Kadın Liderliğinde Yeşil Dönüşüm” projesinin 1. Etabı için farkındalık oluşturmak adına bu paneli organize ettiklerini söyleyerek katılımlarından dolayı panelistlere ve konuklara teşekkür etti. Yeşil dönüşümün sadece bugünü değil yarınları garantiye almanın en önemli adımı olduğunu ifade eden Makbule Çetin, yeşil dönüşüm projesi sayesinde doğayı koruyan üretimin, yaşanabilir bir dünyayı sağlayacağını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından BUİKAD Yeşil Gelecek Komisyonu Başkanı Makbule Çetin moderatörlüğünde gerçekleşen “İklim” konulu oturumda Park Cam Teknik Müdürü Deniz Armağan, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün ve Rever Akademi Kurucu Ortağı Çağlar Güven’in katılımıyla çevre ve iklim konuları konuşuldu.

Panelin ikinci bölümünde ise BUİKAD Yeşil Gelecek Komisyonu Üyesi Senem Tanju tarafından yönetilen “Sürdürülebilirlik” oturumunda ise Uludağ Üniversitesi GK Çevre Çözümleri Şirketi Ortağı Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Borusan Boru Çevre ve Yönetim Sistemleri Yöneticisi Ahu Olgun ve Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay ile online bağlantıyla toplantıya katılan EBRD Avrupa Kalkınma Bankası Yetkilisi Sultan Şalgam konuşmalarını gerçekleştirdi.