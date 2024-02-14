Bursalı iş kadınları yol haritasını belirliyor

EKONOMİ (BURSA) - BUİKAD Yönetimi, yeni dönemde Bursa’ya ve ülkeye katkı sunacak projeler üreten komisyonlarının başkan ve üyelerinin katılımları ile bir çalıştay düzenledi. Swiss Otel’de düzenlenen çalıştayda BUİKAD’ın farklı konularda faaliyet gösteren komisyon başkanları çalışma ve projeleriyle ilgili sunum yaptı. Çalıştayda, BUİKAD Gelecek Akademisi Başkanı Dr. Arzu Erdi, Sosyal Sorumluluk Komisyonu Başkanı Elif Aygül, Yeşil Gelecek Komisyonu Başkanı Makbule Çetin, Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Esra Efe Ertuğ, Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Gamze Diyaroğlu, Genç Girişimcileri Geliştirme Komisyonu Başkanı Meral Keskin, Üye İlişkileri Komisyonu Başkanı Nihayet Kırbaş, Kamu ve STK Özel Sektör İşbirliği Komisyonu Seval Şengör sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştayın açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, çalıştayın amacını altı temel komisyonlarının BUİKAD’ın misyon ve vizyonuna ulaşma yönündeki etkisini arttırmak olarak tanımladı. Çalıştayın yalnızca BUİKAD alt komisyonlarını ortak hedefler doğrultusunda birleştirmek için değil aynı zamanda üyelerini yenilenmiş bir amaç ve işbirlikçi ruhla canlandırmak için tasarlandığını belirtti. Organizasyonlarında 2023-2026 hizmet döneminde hayata geçirecekleri proje ve hedeflerini belirleyeceklerini söyleyen Şeyda Şençayır, “Bu dönem oluşturduğumuz Kamu ve STK Özel Sektör İşbirliği ve Dijital Dönüşüm komisyonlarımızla birlikte yedi komisyonumuz var. Her bir komisyonumuz için BUİKAD Gelecek Akademisi Başkanımız Dr. Arzu Erdi tarafından 3 yıllık sürdürülebilir projeler hazırlandı. Çalıştayımızı BUİKAD’ın vizyonuna yön vermek ve bu vizyon doğrultusunda hedeflerimize yürümek adına düzenledik. Burada en önemli amacımız komisyon başkanlarımız ve üyelerimizin birbirleri ile olan ilişkilerini, işbirliklerini güçlendirip ileriye dönük olarak daha sağlam hedeflerle sürdürülebilirliği sağlamak. Bu yolda bizlere destek veren siz değerli komisyon başkanlarımıza, üyelerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.