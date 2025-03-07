Ceremony, kadın vizyonu ile hem markalarını hem de ihracatını güçlendiriyor

MEHMET NABİ BATUK / NİZİP

Londra’da tamamladığı eğitim hayatının ardından, 2023 yılında aile şirketleri Ceremony Gıda’nın yönetimine katıldığını belirten Rukiye Tören, özellikle şirketin verimliliğini artırmaya yönelik projelere odaklandığını söyledi. Şirketin Turquality Marka Programı’na dahil olmasında büyük bir rol üstlendiğini ifade eden Tören, sürecin kendisi için değerli bir deneyim olduğunu belirterek “Farklı departmanlarda aktif roller üstlenerek iş süreçlerine katkı sağlamaya devam ediyorum. Şirketimizin genel verimliliği için tüm departmanlarda ortak yürüttüğümüz projelerle kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun en somut örneklerinden biri de firmamızın Turquality Marka Programı’na dahil olmasıdır. Bu süreci ekip arkadaşlarımla birlikte yönetmek, bana şirketimizi daha yakından tanıma fırsatı sundu. Aynı zamanda operasyonlarımızı detaylı şekilde analiz ederek geliştirmemiz gereken alanları belirledik. Böylece, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm hedeflerimize daha fazla odaklanma şansı yakaladık. Şu sıralar yeni ürünlerimizin heyecanını yaşıyoruz. Ambalaj tasarım süreçlerini yöneterek marka kimliğimizi güçlendiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız markamızın değerini artırarak yatırımlarımıza güçlü bir şekilde devam etmemizi sağlıyor. Şirket olrak stratejik planlarımızı hayata geçirerek uluslararası pazarda büyümeyi ve küresel bir üretici konumuna ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kadın çalışanlar ürün geliştirme süreçlerinde daha verimli

Kadın istihdamına büyük önem verdiklerini belirten Rukiye Tören, işe alım süreçlerinde kadın başvurularına yönelik pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi. Kadın çalışanların iş süreçlerine sağladığı katma değerin farkında olduklarını dile getiren Tören, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda toplam istihdamımızın %31’i kadın çalışanlardan oluşuyor ve bu oran bizim için oldukça kıymetli. Hedefimiz, kadın çalışan sayımızı daha da artırarak kadın istihdamını güçlendirmek. Özellikle yeni ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde, kadınların hassasiyeti, bilinçli ve özverili çalışmaları büyük bir fark yaratıyor. Bu yüzden, bu departmanlarda ağırlıklı olarak kadın çalışanlarımızla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması sadece şirketler için değil, sektör ve toplumsal gelişim açısından da büyük bir kazanım olduğuna inanıyoruz. Kadın istihdamına yönelik destekleyici politikalar izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kadın liderler sanayi sektöründe fark yaratıyor

Sanayi sektörünün ağırlıklı olarak erkek çalışanların ve yöneticilerin yer aldığı bir alan olduğuna dikkat çeken Rukiye Tören, bu durumun kadınlar için başlangıçta kendini kanıtlama konusunda ekstra bir çaba gerektirdiğini söyledi. Ancak, kadınların detaycılığı, problem çözme yeteneği ve organizasyon becerilerinin sanayi sektöründe büyük bir avantaj sağladığını belirten Tören, şöyle konuştu: “Sanayi sektöründe kadınların daha az yer aldığına dair genel bir algı var. Ancak, yaptığımız işler ve elde ettiğimiz sonuçlarla bu algıyı kırmak mümkün. Kadınların detaycılığı, organizasyon becerileri ve problem çözme yetenekleri, operasyonel süreçlerde verimliliği artırarak yenilikçi çözümler üretmemizi sağlıyor. Ayrıca, çalışanlarla ve iş ortaklarıyla güçlü iletişim kurmak, ekip yönetiminde pozitif ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturmak da kadınların doğuştan başarılı olduğu alanlardan biri.”