Değişimin öncüsü kadınlar Bursa’da buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Kadın emeğini, aklını, yaratıcılığını ve liderliğini sadece görünür kılmayı değil; hak ettiği değeri görmesini sağlamayı amaçlayan “Zirvede Kadın Var!” etkinliği Bursa’da yapıldı. Toltek Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Seyhan Koçak tarafından düzenlenen zirvede iş dünyası, sanat, girişimcilik ve sosyal etki gibi birçok alanda fark yaratan 30’dan fazla konuşmacı sahne aldı. Zirvede “Liderliğin Dönüşüm Gücü”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Hayalleri Büyüten Kadınlar”, “Teknolojide Kadın”, “Adalet ve Dayanışma”, “Koçluk ve İlham” konuları ele alındı.

Zirvede konuşan Toltek Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Seyhan Koçak, “Türkiye’nin ilk çok disiplinli kadın zirvesi olma özelliğiyle benzer etkinliklerden ayrışan güçlü bir yapıya sahip. Bu zirveyi hayal ederken yalnızca belli bir meslek grubunu, sektörü ya da başarı ölçütünü değil; hayatın her alanında iz bırakan kadınları bir araya getirmeyi hedefledim. Çünkü kadının varlığı yalnızca ekonomik göstergelerle, kariyer basamaklarıyla ya da girişimcilik başarılarıyla sınırlanamaz. Kadın; sanatta, bilimde, toplumda, ailede, teknolojide, liderlikte ve değişimin her halkasında iz bırakan çok boyutlu bir gücü temsil ediyor. Bu nedenle “Zirvede Kadın Var!” sadece bir etkinlik değil, bir vizyon manifestosu” dedi.