Egebant’ın eldivenlerinin kalitesi kadınlara emanet

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde iş eldiveni üretimini her geçen yıl artıran Egebant, mevcut ürün portföyünün kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Son olarak iki yeni makine parkurunun yatırımına başlayan firma, eldivenlerinin özellikle parmak arası bölgelerindeki aşınma sorununu ortadan kaldırarak kalite standartlarını daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Kalite kontrol süreci için de kadın personelin titizliği ve hassasiyetinden faydalanan firma, fabrikadaki örme kumaş, dikim ve overlok gibi yüksek dikkat gerektiren alanlarda önemli başarılar elde etti. Makine teknolojileri ve titiz kadın personelleriyle yüksek ürün kalitesi iddiasını güçlendiren firma, aynı zamanda hammadde kaybını da en aza indiriyor. Egebant Şanlıurfa Fabrika Müdürü Semra Çakıroğulları, yüksek kaliteli eldivenlerde en önemli rekabet avantajlarından birinin kadın çalışanlar olduğunu vurguladı. Çakıroğulları, "Nitelikli kadın istihdamını artırmak için özel projeler yürütüyoruz. Çünkü sektörümüzde güvenliğin en üst düzeyde olması gerekiyor. Özellikle otomotiv, havacılık, elektrik ve inşaat gibi alanlarda çalışanların güvenliğini sağlamak için ürettiğimiz eldivenler, en zorlu koşullarda dahi üstün performans ve kritik bir koruma sağlıyor” dedi.

“Kadın çalışanlarımızla istikrarlı büyümemiz devam ediyor”

Üretim hatlarında kadın çalışanlarının hassasiyetinden büyük ölçüde yararlandıklarını ifade eden Semra Çakıroğulları, “Örme kumaş, dikim ve overlok gibi detaylı işlemler, ürünlerimizin kalitesini doğrudan etkiliyor. Kadın çalışanlarımız bu aşamalarda titizlikle çalışarak yüksek standartların korunmasına katkı sağlıyor. Kadın istihdamımız firmamızın en büyük rekabet avantajlarından biridir. Kadın istihdamımızı artırmaya yönelik çeşitli projeler yürütüyoruz. Fabrikada kadın çalışanlara yönelik özel düzenlemeler yapıyoruz. Kadın istihdamını kolaylaştırmak için servislerimiz çalışanlarımızı doğrudan evlerinin önüne bırakıyor. Çalışma saatlerinde esneklik sağlayarak kadın çalışanlarımızın ağırlıklı olarak gündüz vardiyalarında görev almasını destekliyoruz. Bebeği olan kadın çalışanlarımız için süt odaları oluşturduk. Ayrıca doğum izninden dönen çalışanlarımızla yakından ilgilenerek, onlara manevi destek sağlıyoruz. Yaşam koşulları daha zor olan kadın personellerimizi ise uygun birimlerde görevlendirerek iş hayatına daha rahat adapte olmalarına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Mavi yakada nitelikli kadınların sayısı daha da artacak

Yeni yapılanmaları ile birlikte kadın çalışanların işe giriş ve çıkış oranlarının sürdürülebilir seviyeye ulaştığını belirten Çakıroğulları, şöyle devam etti: “Kadın istihdamımızdaki artış şirketimiz için önemli bir başarı göstergesi oldu. Şirketimizde kadın çalışan oranı şu anda %24 seviyesinde. Beyaz yakada hedeflediğimiz seviyeye ulaştık, şimdi ise mavi yaka pozisyonlarında kadın istihdamını artırmaya odaklanıyoruz. Gebze fabrikamızda bu konuda önemli başarılar elde ettik, Şanlıurfa fabrikamızda da nitelikli kadın çalışanlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Kadın çalışanlarımızın katkısıyla hem üretim kalitesini artırıyor hem de sürdürülebilir bir iş modeli oluşturuyoruz.”