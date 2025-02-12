EİB, kadın girişimcileri ihracatçı yapacak

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) kadın girişimcilerin ihracattaki yerinin güçlenmesi için yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

Kadın girişimcilerin ihracatta genellikle finansmana erişim zorluğu, network eksikliği veya yerel networkte sıkışıp kalmak, pazar bilgisi yetersizliği ve kültürel önyargılar gibi bariyerlerle karşılaştığına dikkat çeken EİB Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Yaptığımız işbirliği ile kadın girişimcilerimizin ihracat süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak, birlik üyesi ihracatçı firmalar ile kadın girişimciler arasında güçlü bir iş birliği ağı kurmak, bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, kadın girişimcilerimizin uluslararası pazarlarda daha etkin olmasını sağlamayı hedefliyoruz. İşbirliği kapsamında yaklaşık 50 kadın girişimciye 3-4 aylık bir program dahilinde ihracat mevzuatı, teşvikler, marketing, ihracatta sözleşme, gümrük, teslim ve ödeme süreçleri, ihracat finansmanı, e-ihracat gibi başlıklarda eğitimler vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Export-Up Mentörlük Programı’nın 4. dönemine Aralık 2024 itibariyle başladıklarını hatırlatan Eskinazi, “Export-Up bu döneminde ilk kez yurt dışına açılarak KKTC’den 4, İngiltere’den 1 girişimci ile birlikte toplamda 17 faydalanıcıya destek sunuyoruz. Yeni dönemde programımızda gıda sektörleri 5, tekstil 4, kimya 2, yazılım 2, deri aksesuar 1, metal ekipmanlar 1, mobilya 1, kağıt sektörleri ise 1 girişim ile temsil ediliyor. Bu dönem belli kriterler dahilinde mentörlük hizmeti alacak bir grup oluşturulmasını da planlıyoruz. Kadınların ekonomideki yerini güçlendirmeye, iş dünyasında fırsat eşitliğini sağlamaya ve en güçlü temsilcilerinden biri olmaya kararlıyız” dedi.

Uçak: “Kadın eli deyince sorunlar azalıyor”

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise düzenledikleri mentörlük programı kapsamında girişimcileri deneyimli iş insanları ile bir araya getirdiklerini anlatarak, “Bu programın 5. ayağına TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nu dahil ediyoruz. Üretime ve ihracata kadın eli değdikçe var olan sorunların azalacağını, farklı bakış açılarıyla ihracatımızın yeni ufuklara yelken açacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Celep: “Kadın varsa yarın var”

TOBB İzmir KGK İcra Kurulu Başkanı Deniz Celep ise, “İlk günden itibaren hedeflerimizi grubumuza yansıtmak istedik. Daha çok katma değerli ürünün sektöre kazandırılması çok önemli. EİB ve bu proje, bizler için bir okul olacak. Üretmek ve kazanmak için daha çok çalışacağız. Ayrıca koordinatörlüğümüzü yürüten İTB ve Yönetim Kurulu Başkanımız Işınsu Kestelli’ye çok teşekkür ederiz. ‘Kadın varsa yarın var’ sözünü unutmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.