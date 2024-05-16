'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' Bursa'da buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Merinos AKKM’de düzenlenen ‘Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi’ programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kamu kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların temsilcileri ile Akademik Odaların yöneticileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD’ın 2007 yılında 11 kurucu üye tarafından kurulduğunu hatırlatarak 17 yıl sonunda 150 üyeye ulaştıklarını söyledi. BUİKAD olarak “İş kadını ile daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak” vizyonuyla programı düzenlediklerini ifade eden Başkan Şençayır, “Kamusal hayatta, yerel yönetimlerde ve özel sektörde geliştirdikleri iş modelleriyle ilham kaynağı olan, değerli yöneticilerimiz ve başarılı kadınlarımızla bir aradayız” diye konuştu.

Zirvede “Kamusal Hayatta Kadının Yeri, Yerel Yönetimlerin Kadın İstihdamı ve Gelişimine Katkısı”, “Geleceğin İş Modelleri ve Kadınların Konumlandırılması” ile “Sektörlerde Kadın İstihdamındaki Dinamikler ve Kadın Odaklı İş Modelleri” konuları masaya yatırıldı.