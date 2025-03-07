EKONOMİ (BURSA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki varlığı, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biridir. İş dünyasında kadınların daha fazla yer alması, yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda ekonomik büyümenin, inovasyonun ve toplumsal refahın anahtarıdır. Türkiye’nin üretim gücüne yön veren sanayi bölgelerimizde kadınların etkin rol üstlenmesi, ülkemizin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek ve toplumsal kalkınmaya ivme kazandıracaktır. DOSABSİAD olarak, kadın girişimciliğini desteklemeye, iş hayatında fırsat eşitliğini teşvik etmeye ve kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türk kadınının güçlenmesi, sadece bireysel başarı hikâyeleri yaratmanın yanında, toplumun her kesimine pozitif bir etki sağlar. Bu bilinçle, iş dünyasında ve sanayide kadınların daha fazla söz sahibi olması için destek mekanizmalarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü kadınlar olmadan güçlü bir Türkiye mümkün değildir. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, eşitlik, adalet ve dayanışma dolu bir gelecek diliyorum.”