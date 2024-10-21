İş dünyasının kadın başkanları Bursa’da toplandı

EKONOMİ (BURSA) – GİFED’in 5’inci yönetim kurulu toplantısı Bursa’da yapıldı. GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, “Burada her zamanki gibi kadının güçlenmesi adına sürdürülebilir kalkınmada kadının rolünün artması adına yapabileceklerimizi ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmanın yollarını ele aldık. Daha gidecek çok yolumuz var, hala daha toplumsal cinsiyet adaleti için uğraşıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır da 2025 yılında C-Submit Stratejik Liderler Zirvesi’ni Bursa’da yapacaklarını duyurdu. Toplantıya ayrıca İzmir İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, Gaziantep İş Kadınları Federasyonu, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, Afyonkarahisar İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, Aydın İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ile Ankara Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği’nden yetkililer katıldı.