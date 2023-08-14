Kadın girişimciler dijital çağa hazırlanıyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Marmara Üniversitesi ESKAR işbirliğinde, TÜBİTAK destekleri ile kadın kooperatiflerinin eğitim yolu ile güçlendirilmesini hedefleyen projede girişimcilik, dijital pazarlama ve markalaşma konularında 4 gün boyunca verilen eğitimlere 200’den fazla kadın girişimci katıldı. Proje kapsamında Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde belirlenen 7 pilot ilde gerçekleşecek olan eğitimlerin Bursa programının açılışında konuşan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, “Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün üretim teknolojilerinde sağladığı hızlı gelişmeler önümüzdeki dönemde küresel rekabet koşullarının çok daha sert olacağına işaret ediyor. Bu nedenle kadınlarımızın girişimcilik ekosistemine katılması, ülkemiz için her zamankinden daha hayati önemde olacak” dedi. Türkiye’nin kadın girişimci potansiyelini eşi bulunmaz bir hazine olarak tanımlayan Saygın, dijital pazarlama, girişimcilik ve markalaşma konularında verilecek eğitimlerin kadınlara özgüven kazandırırken, geleceği daha iyi okuyabilmelerine de imkan sağlayacağını söyledi.

“Kadınların bakış açısı değişiyor”

ESKAR Genel Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu da “Bu eğitimler her şeyden önce kadınlarımızın bakış açısını değiştiriyor. Girişimci vizyona sahip oluyorlar. Ürünlerini nasıl markalaştırırlar, müşteriyle iletişim nasıl olmalı, dijital platformları etkili kullanabilmeleri için neler gerekiyor gibi konuların cevaplarını buluyorlar. Ürünlerini ve fikirlerini yenilikçi hale getirebilmeyi öğreniyorlar” diye konuştu.