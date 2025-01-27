Kadın girişimcilere Alarko’dan ödül

Alarko Holding’in Habitat Derneği ile yürüttüğü Girişim Öncüleri Programı’nın ödül töreni Alarko’nun Ortaköy’deki Holding Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programın ikinci yılında, iş ve STK dünyası profesyonellerinden oluşan bir jüri değerlendirmesi sonrasında hibe desteği almaya hak kazanan 12 girişim ödüllendirildi.İstanbul, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Ankara ve Rize merkezli olan bu girişimler iklim, makine, teknoloji, ortopedi, sağlık, tarım/gıda, anne-bebek bakımı ve geri dönüşüm mobilya gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteriyor.

Bu yıl üçüncü yılına giren Girişim Öncüleri Programı’nda şimdiye kadar 1700 kadın girişimci dijital pazarlama, markalaşma, tasarım odaklı düşünme, finansal okuryazarlık gibi 6 konu başlığında toplam 220 saat eğitim aldı. Program kapsamında mentorluk da alan girişimci kadınlara işlerini büyütmek, operasyonel süreçlerini iyileştirmek ve markalarını güçlendirmek için hibe desteği de sunuluyor. İlk iki yıla dair sosyal etki raporlarında yatırımın sosyal geri dönüşü olarak 2.77 gibiyüksek bir skor elde eden Girişim Öncüleri Programı’nın 2025 yılında başlayacak yeni döneminde, eğitim başlıklarının artırılmasıve deneyim paylaşım platformlarıyla projenin etki alanının genişletilmesi planlanıyor.

İzzet Garih: Şirketlerin hayat döngüleri girişimcilikle başlar

Ödül töreninde kadın girişimcilere yönelik yaptığı konuşmasında şirketlerin hayat döngülerine değinen Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih şu mesajları paylaştı: “Şirketlerin hayat döngüleri girişimcilikle başlar. Olgunluk dönemine geçebilmek için ise iş idaresi, prosedürler, finansal yetkinlikler ve nakit yönetimi büyük önem taşır. Hedef odaklı ve çalışkan bir ekibe sahip olmak da en az bunlar kadar önemlidir. Yönetim kadronuzun çeşitliliği de girişiminize değer katar. Risk alabilen girişimcilerle riskleri azaltmaya çalışan yöneticilerin yanı sıra, entegratör dediğimiz barış iklimini sağlayan koordinatörler de bu masada mutlaka yer almalıdır. Bu konulara hassasiyet gösterildiğinde şirketleriniz bebeklikten ergenliğe, oradan da prime döneme doğru sağlam adımlarla yol alırlar.”

Leyla Alaton: Girişimcilik sebat, inat ve istek meselesidir

Etkinlikte kendi girişimcilik deneyimlerinden yola çıkarak ilham veren bir konuşma yapanAlarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton,zorlukların kadınları asla yıldırmaması gerektiğine vurgu yaptı: “Girişimcilik kolay değil. Ancak karşılaşacağınız engellerin hiçbiri aklınızdan ve azminizdendaha büyük değil. Girişimcilik bir sebat, inat ve istek meselesi. Bugünkü dünyada girişimci olmak pek çok yönden daha kolay. Artık dünyayı takip etmek, müşteriye ulaşmak için araçlar çok daha fazla. Diğer yandan Girişim Öncüleri gibi programlarla ihtiyaç duyduğunuz eğitim programlarına ve mentorluk desteğine erişebiliyorsunuz. Ancak en önemlisi sizin cesaretiniz. Sizler yalnızca hayal etmekle kalmayıp yola çıkma cesaretini gösteren kadınlarsınız ve bugün buradasınız. Hepinizi başarınızdan ötürü kalpten tebrik ediyorum.”

Ümit Nuri Yıldız: Toplumsal cinsiyet eşitliğini ülkemizde bir norm haline getirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz"

Girişim Öncüleri ödül töreninde konuşma yapan Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldızkadınların iş hayatına katılmasının ekonomik büyüme açısından önemine değindiği konuşmasında şu mesajlara yer verdi: “Türkiye ekonomisinde 70 yılı geride bırakmış bir şirketler topluluğu olarak kadın gücünün ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel üretime eşit şekilde dahil olmasının adil ve sürdürülebilir bir gelecek hayalinin ön koşulu olduğunu biliyoruz. Türkiye ekonomisinde 70 yılı geride bırakmış bir şirketler topluluğu olarak gururla söyleyebilirim ki, toplumsal cinsiyet eşitliğini ülkemizde bir norm haline getirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki kadınların eşit oranda varlık gösterdiği şirketlerde karlılık, inovasyon ve sürdürülebilirlik performansı ciddi oranda artıyor. Bu da küresel gelir üzerinde önemli bir potansiyel anlamına geliyor.Girişim Öncüleri Programımızla kadın girişimcilerin, dijital dünyayla entegrasyonunu, tasarım odaklı düşünme yetkinliklerini, finansal okuryazarlıklarını, markalaşma yolculuklarını ve iş birliği kurma adımlarını destekliyoruz.Başta Habitat Derneği olmak üzere bu anlamlı programda emeği geçen herkeseteşekkür ediyor, jüri değerlendirmesini başarıyla tamamlayarak ödüle layık görülen kadın girişimcilerimizi ise yürekten kutluyorum.”

Bora Caldu: Girişim Öncüleri programımızın üçüncü yılına daha büyük hedeflerle giriyoruz

Törende yaptığı konuşmada Girişim Öncüleri Programı’nın kadın girişimciliği için yarattığı faydaya dikkat çeken HabitatDerneği İcra Kurulu BaşkanıBoraCaldu ise şöyle konuştu: “HabitatDerneği olarak 30 yıldır sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Girişimcilik, dijitaldönüşüm, kapsayıcı ve sürdürülebilirbüyüme odaklı sosyal etki projeleriyle toplumun her kesimine dokunmayı hedefliyoruz.Son TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı %36,2’ye yükselmiş durumda. Ancak kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki payı %17,4 ile halen artması gereken bir noktada. Bugün burada, Alarko Holding ile yürüttüğümüz Girişim Öncüleri programımızın 2024 döneminde hibe desteği almaya hak kazanan 12 girişimle bir aradayız. Her biri uzun bir yol kat ederek bu noktaya gelen kadın girişimcilerimizin hikayeleri, tekstil, turizm, tarım, gıda, kozmetik, bilişim ve e-ticaret gibi çok çeşitli sektörlerde etkileyici başarılarla dolu. Girişim Öncüleri programımızın üçüncü yılına daha büyük hedeflerle girerken tüm girişimci kadınlara başarılar diliyorum.”

Girişim Öncüleri Projesi 2024’te hibe desteği ödülü kazanan kadın girişimciler

- Gizem Uysal (Kimyager, İstanbul)/Girişim: HELİOS

Küresel ısınmayı yavaşlatmak için mühendislik ve teknoloji birlikteliğini kullanarak önleyici iklim çözümleri üretmeyi amaçlıyor. Geliştirdiği özel bir malzeme olan MOF aracılığı ile, endüstriyel baca gazlarından karbondioksit yakalama ve geri kazanım teknolojileri geliştiriyor.

- İlknur Kayıkçı (Ortopedik Protez Ortez Teknikeri, Hatay) / Girişim: FULL Ortopedi

Ortopedik sorunlar yaşayan bireylerin sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmesi içinçözümler sunuyor. Yürüme analizi ile ortez ve ayak sorunu yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını teşhis ederek kişiye özel tabanlıklar, özel ortopedik botlar ve standart medikal ürünler imal ediyor.

- Özge Kartal (İşletme Yöneticisi, İstanbul) / Girişim: Özge Makine

İstanbul Pendik'te fason ve talaşlı imalat ile proje bazlı üretimler yapıyor. Makine parçalarının yanı sıra ihtiyaca özel tasarladığı makinelerin imalat ve kurulumunu gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği otomotiv, beyaz eşya, inşaat, kuyumculuk gibi sektörlere yönelik Tel Doğrultma Sistemleri üreterek Türkiye'ye ve dünyaya satıyor.

- Edanur Erçetin (Dil ve Konuşma Terapisti, İstanbul) / Girişim: Lingify

Kurduğu web platformuile inme ya da nörojenik bir sorun sonrası dil ve bilişsel desteğe ihtiyaç duyar hale gelen afazili bireylere yönelik yenilikçi dijital çözümler sunuyor. Geçirdiği rahatsızlık sonrası dilsel ve bilişsel desteğe ihtiyaç duyan kişilerin yaşam kalitesini artırmayı, dil becerilerini desteklemeyi ve rehabilitasyon sürecinde erken müdahale imkânı sunmayı hedefliyor.

- Betül Karaca (Yüksek İç Mimar, İstanbul) / Girişim: Factory Of Us

3D yazıcılar ile tarım atıkları katkılı biyokompozitleri kullanarak %100 geri dönüştürülebilir mobilyalar tasarlayıp üretiyor. Geri dönüşümü desteklediği bu girişimle karbon ayak izini azaltmaya yönelik fayda yaratıyor.

- Aybüke Muratoğlu (Çiftçi, Ankara-Manisa) / Girişim: Rainy

Manisa’da bir aile işletmesi olan zeytin yetiştiriciliğini, zeytinyağına hak ettiği değeri kazandırmak amacıyla modern bir yorumla hediyelik ürün sektörüne taşıyor. Zeytinyağını, tamamlayıcı ürünlerle ve özel tasarımlarla sunuyor.

- Elif Çatıkkaş (Bilgisayar Mühendisi, İstanbul) -Yasemin Kırkağaçlıoğlu (Danışman, İstanbul) / Girişim: Kokopelli Şehirde

İnsanın doğa ile bağını güçlendirerek, daha yeşil ve sürdürülebilir şehirler yaratma yolunda ortak hareketi teşvik eden sosyal bir girişim olan Kokopelli Şehirde, kent ortamında kendi ürününü yetiştirme deneyimi yaşamak isteyen insanlara, bostan kitleri sunuyor.

- Esra Karakış (Tasarımcı, İstanbul) / Girişim: Mumsy Natural

Bebeklerin hassas cildine özel olarak temiz içerikli ve yenebilir nitelikteki doğal bileşenlerle üretilen emzirme ve bebek bakım ürünleri sunuyor. Marka, annelik sürecinin en başından itibaren bir kolaylaştırıcı olmayı ve annelerin konforunu artırarak annelik deneyimlerine değer katmayı hedefliyor. Sosyal proje tarafında ise emzirme deneyimi üzerine bilgilendirici paylaşımlar ve seminerler düzenliyor.

- Nurcan Bozkurt (Biyoteknoloji Uzmanı, Diyarbakır) / Girişim: CIABO

Katkısız gıda ve doğal ürünlere erişimin zorlaştığı günümüz dünyasında, insanları doğal ve sağlıklı yerel ürünlerle buluşturmayı hedefliyor. Hakkâri’nin Rezan köyünden elde edilen karakovan balı, yerli susamdan tahin, polen, Mezopotamya topraklarından lavanta ve doğal bal mumları gibi sağlıklı ve doğal ürünler üretiyor.

- Seda Mahmutoğlu (Turizmci, Rize) / Girişim: Mora Dükkân

Geleneksel örücülük zanaatını yaşatmak için bu zanaatın ürünlerini günümüz anlayışına göre yeniden yorumluyor. Zanaatkar kadınların sosyal ve kültürel yaşamda yer edinmelerini ve döngüsel ekonomiyi destekliyor.

- Emine Yılmaz (Çiftçi, Denizli) / Girişim: Çal Kadın Kooperatifi

Kooperatif çatısı altında imece bilinciyle Denizli kırsalında yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik olarak gelişmelerine katkı sağlıyor, üretim dayanışması ile kadınların güçlenmesine destek olurken yörenin coğrafi işaretli ürünlerini ülkenin dört bir yanından tüketicilerle buluşturuyor.

- Aslı Akçay (Organizatör, Hatay) / Girişim: Derin Hobi ve Organizasyon

Hatay bölgesinde eksik olan hobi ve organizasyon sektöründeki girişim bölgede umudu yeşerten çalışmalar yapıyor. 6 Şubat depreminde zor bir dönem yaşayan Derin Hobi ve Organizasyon Girişim Öncüleri projesine dahil olarak eğitim ve mentorluk desteği ile yeniden güçlendi.