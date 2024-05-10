Kadınlar atıl arazileri ekonomiye kazandırdı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Fide Agro Turizm Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi 2021 yılında iş kadını Gülçin Güleç liderliğinde 9 kadın tarafından kuruldu. İlk etapta Mustafakemalpaşa’da işlenmeyen araziler kadınlar marifetiyle ekilerek ekonomiye kazandırıldı. 560 dönüm arazide 26 kadın çiftçi tarafından yetiştirilen domatesler salça fabrikasına, bezelyeler konserve fabrikasına satıldı. İş kadını Gülçin Güleç kooperatif faaliyetlerini daha da katma değerli hale getirmek için üretimin yanına bir de serada fide yetiştirme için kolları sıvadı. Kendi hazırladığı AB projesine 6 milyon 300 bin lira hibe ve vergi desteği almayı başardı. Kurulan son derece teknolojik serada bugün yılda 30 milyon fide üretiliyor. Fidelerin bir kısmı kooperatif üyesi çiftçi kadınların arazilerinde ürüne dönüşürken, kalan kısım ise pazara sunuluyor. Kooperatif Başkanı Gülçin Güleç, kooperatifi kurarken hedeflerinin atıl arazileri ekonomiye kazandırmak, en önemlisi de kadın çiftçileri yeniden toprağa döndürerek tarımdan kopuşu engellemek olduğunu vurguladı.

Eskiyen tohumlar yeniden kullanılacak

Gülçin Güleç, 18 bin metrekarelik arazide 5 bin metrekarelik sera kurduklarını belirterek, “Burada tüm sebze fideleri yetiştiriyoruz. Yıllık 30 milyon fide üretiyoruz. Üretilen fidelerden kooperatif üyesi 26 kadına ücretsiz olarak veriyoruz ve ekmelerini sağlıyoruz. Elde edilen ürünleri de kooperatif olarak alarak satışını yapıyoruz. Kooperatif olarak elde ettiğimiz gelirle yatırım yapıyoruz. Asıl amacımız tarımda kadınları ekonomiye katmak. Kadınları yazlık ürünlerin yanı sıra kışlık ürün de ekmeleri için teşvik ediyoruz. Maliyetlerdeki artış ve aracılar nedeniyle çiftçiler ürünlerini değerine satamıyor. Biz de kooperatif olarak kurduğumuz bağlantılarla aradaki aracıları kaldırarak ürünleri analiz raporlarıyla birlikte büyük tüketicilere ulaştırıyoruz” dedi.

İklimlendirme özellikli tam otomasyonlu serada 3.5 milyon lira yatırımla özel bir su filtrasyon sistemi de kurduklarını anlatan Güleç, bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ön plana çıkararak verdiklerini, bu sayede ilaç kullanmadan üretim yapmayı başardıklarını aktardı. Yeni bir ortaklıkla sera alanını büyütmeye hazırlandıklarını da duyuran Gülçin Güleç, ayrıca son kullanma tarihi geçen tohumların yeniden tarıma kazandırılması için de bir teknoloji yatırımı yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.