Kadınlar kooperatifle toprağa döndü, kırsalda katma değer yarattı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik Köyü’nde kooperatif çatısı altında 2021 yılında birleşen kadınlar bugün yılda 30 milyon fide üreten bir yapıya kavuştu. Bursalı iş kadını Gülçin Güleç’in liderliğinde kurulan Bursa Fide Agro Turizm Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, kırsalda hem üretimi canlandırıyor hem de kadınların tarımda yeniden söz sahibi olmasını sağlıyor. Sadece üretmekle kalmayan kooperatif, aynı zamanda yeni nesil tarım teknolojilerini kadın emeğiyle buluşturarak örnek bir model oluşturuyor. 26 kadın çiftçiyle başlatılan bu süreçte yetiştirilen domatesler salça fabrikalarına, bezelyelerse konserve sanayisine satıldı. Ancak vizyon bununla sınırlı değildi. Kooperatif Başkanı Gülçin Güleç (sağda) ile Üretim Sorumlusu Göknur Öner kooperatif çalışmalarını ve yeni yatırımlarını EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı.

İlk etapta atıl olan arazileri tarıma kazandırdıklarını anlatan Gülçin Güleç, hazırladıkları Avrupa Birliği projesiyle 40 bin metrekarelik arazide kurulan 4 bin metrekarelik tam otomasyonlu serayı 2024 yılı itibarıyla faaliyete geçirdiklerini anlattı. Yılda 30 milyon fide üretme kapasitesine sahip bu yüksek teknolojili sera sayesinde kadın çiftçilere ücretsiz fide desteği sağlandığını belirten Güleç, “Üretilen fideler, kadınların kendi arazilerinde katma değerli ürünlere dönüşüyor; hasat sonrası ürünler ise kooperatif aracılığıyla doğrudan büyük tüketicilere ulaştırılıyor. Böylece aracı maliyetleri ortadan kaldırılıyor, üretici emeğinin karşılığını alıyor. Bizim amacımız sadece fide yetiştirmek değil; kadınların tarımda aktif ve sürdürülebilir bir şekilde yer almalarını sağlamak. Kadın emeğini toprağa, toprağı ise geleceğe dönüştürüyoruz” dedi.

Gelinen noktada üreticilerin fide tedariğini de sağladıklarını kaydeden Gülçin Güleç, “Seramız yalnızca üretim değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da örnek bir girişim. Yağmur suyu toplama sistemleri ve 3,5 milyon liralık özel su filtrasyon yatırımı sayesinde doğal kaynaklar korunurken, ilaçsız üretim imkânı sağlanıyor. Bu yaklaşım, sağlıklı gıda üretimi konusunda da önemli bir fark yaratıyor. Elde edilen geliri yeni yatırımlara dönüştürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.