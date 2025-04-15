Kadınların dijital dünyada etkin rol alması, küresel eşitsizlikleri azaltacak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Uludağ Üniversitesi işbirliğinde “'Dijital Çağda Kariyer” etkinliği gerçekleştirildi. BUİKAD Dijital Dönüşüm Komisyonu tarafından Womencode projesi kapsamında düzenlenen ''Dijital Çağda Kariyer'' etkinliğinde, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Emel Sokullu, Microsoft Türkiye Kurumsal Müşteri Lideri Barbaros Günay ve D Source Kurucusu Bidar Özgür Tombuloğlu, ilham veren konuşmalarıyla üniversiteli öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İbrahim Akın Konferans Salonu'nda gerçekleşen programın açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Dijital Çağda Kariyer; geleneksel meslek anlayışından farklı olarak teknoloji, internet ve dijital platformlar üzerinden şekillenen bir kariyer yolculuğunu ifade etmektedir. Artık sadece ofise gitmek, masa başında çalışmak değil, uzaktan çalışma freelance işler, içerik üreticiliği, yapay zeka uzmanlığı gibi çok daha geniş bir yelpazede kariyer fırsatları ortaya çıkmaktadır” dedi.

Şençayır, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35 düzeyinde olduğuna işaret ederek, “Bursa'da kadın girişimci oranı yüzde 15, üst düzey ve orta kademe kadın yönetici olanı ise yüzde 20'ye yakın olup ülkemiz ortalamasının üzerindedir. Dijital sektörde kadınların oranı yüzde 24'tür ve bu oran ilerleyen yıllarda daha yukarılara çıkacaktır. Kadınların dijital dünyada daha etkin roller alması dünya ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlayacak ve küresel eşitsizlikleri azaltacaktır” diye konuştu.