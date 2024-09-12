“Küresel çapta cinsiyet eşitliği için 134 yıl gerekiyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - UN Global Compact Türkiye’ye bağlı olarak BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’ Bursa’da yapıldı. “Kadın Liderliği ve Eşit İşe Eşit Ücret” teması ile düzenlenen Zirve’de iki ayrı oturumda alanındaki başarılı kurumların örnek uygulamaları paylaşıldı. Zirveye BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, KalDer Bursa Şube Başkanı Serkan Ürkmez, UN Global Compact Türkiye Başkanı Ahmet Dördüncü, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, sanayici ve iş insanları katıldı.

Açılışta konuşan UN Global Compact Türkiye Başkanı Ahmet Dördüncü, Dünya Ekonomik Formu’nun Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre 2023 yılı itibariyle küresel çapta cinsiyet eşitliğine ulaşılmasının 131 yıl süreceğinin, 2024 yılı itibariyle bu sürenin 134 yılı bulabileceğinin öngörüldüğünü söyledi. Dördüncü, “Bu hızla devam edersek eşitlik ancak 2158 yılında gerçekleşecek. Hangimiz görüşeceğiz bunu? Yine aynı rapora göre Türkiye cinsiyet eşitliği sıralamasında 2023 yılında 146 ülke arasında 129’uncu sıradayken 2024 yılında 127’nci sıraya yükseldi. Ne oldu da yükseldik, açıkçası bilmiyorum. Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’na göre toplumsal cinsiyet eşitliğinin hiçbir alt hedefinde ilerleme maalesef kaydedilemedi. Aynı dönemde Türkiye'nin en büyük sorunu yaklaşık 360 kadın cinayetten hayatını kaybetti. Konunun bir kadın problemi olduğundan çok en temel insan hakları ve tüm toplumun sorunu olduğunu düşünüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir kadın problemi değildir, bir erkek problemidir” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyasının gündeminde her geçen gün daha fazla yer aldığını ancak bu farkındalığın rakamlara yansımadığını belirten Ahmet Dördüncü, 2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadınların istihdam oranının yüzde 30.4 olduğunu, orta ve üst yönetim kademesinde her 5 yöneticiden sadece 1’inin kadın olduğunu kaydetti. BİST’te yer alan 517 şirketin yaklaşık yüzde 18’inin kadın yönetim kurulu üyesine sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Dördüncü, “Nasıl bir aymazlıktır bu? Anlamıyorum. Türk iş dünyasının üzerinde durması gereken çok önemli konulardan birisidir bu. Kadınlar aynı işi yapan erkeklerden yüzde 15-16 daha az ücret alıyor. Bunu nasıl izah edersiniz? Bunu hangi vicdanla yaparsınız? Toplumsal cinsiyet eşitliği dünya genelinde uzun zamandır konuşulmasına rağmen hala en az ilerleme kaydettiğimiz alanların başında geliyor. Bunndan herkes sorumlu” diye konuştu.

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır’ın moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası İK ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen, Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral ile Oyak Renault İK Direktörü Tolga Görgülü konuşmacı olarak katıldı. UN Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu’nun yönettiği ikinci oturumda ise CCI İK Direktörü Ayşegül Örs Bingöl, Kibar Hoolding Yetenek Yönetimi ve İşşveren Markası Direktörü Umut Önen ile Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Havva Köroğlu konuşmacı olarak yer aldı.