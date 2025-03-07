Mardin’in ambalaj ürünlerindeki açığını kadın girişimi kapattı

MEHMET NABİ BATUK / MARDİN

Özel sektör ve kamu kurumlarında geçen 16 yıllık iş hayatının ardından Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurarak ambalaj sektörüne giren Mardinli Kadın Girişimci Aynur Sultan, gerçekleştirdiği üretimle bölgeye tek kullanımlık ambalaj ürünlerindeki arz sorununu çözdü. Asusan Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Sultan, Mardin’de yüksek miktarda un, bulgur, makarna ve bakliyat ürünleri üretildiğine dikkat çekerek sektörde kullanılan ambalajların ne yazık ki bölge dışından tedarik edildiğini söyledi. Yatırım araştırması yaparken hem ambalaj hem de tek kullanımlık kağıt ürünlerle ilgili endüstriyel sistemlere yoğunlaştıklarını belirten Aynur Sultan, “Yatırım için mevcut devlet desteklerine başvuru yaptık. KOSGEP’ten aldığımız destek ile kent merkezinde küçük bir atölye kurup üretime başladık. Ancak hem iç pazardan hem de dış pazarlardan gelen talepler artınca üretim hatlarımızı Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdık. Burada 1500 metrekaresi kapalı toplamda 2.000 metrekare alan üzerinde üretim yapıyoruz. Toplamda 6 üretim hattımızda aralıksız üretim yapmamıza rağmen gelen taleplere yetişemiyoruz. Toplam ürün portföyümüz içerisinde 168 çeşit ürün bulunuyor. İş ortaklarımıza geniş bir ürün yelpazesi sunarak bu alandaki açığı hızlı bir şekilde kapatmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“Ürün gamını genişleteceğiz”

Bölgedeki arz açığını sona erdirirken aynı zamanda ihracatta yöneldiklerini ifade eden Aynur Sultan, “Aylık olarak 24 bin ton ürün üretiyoruz. Ancak iç pazardan gelen yüksek talep nedeniyle üretimimizin büyük bir bölümünü bölgemizdeki iş ortaklarımıza sunuyoruz. İhracata yönelebilmek adına mevcut üretim olanaklarımızı artıracak yatırımlara yöneldik. Bu alanda kadın girişimcilere sağlanan destekler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Makine yatırımlarını sadece kapasite artışı için planlamıyoruz. Aynı zamanda talebin yüksek olduğu çorba kasesi, dondurma kabı, 2.5 çaptaki mırra bardakları, ve 18 çaptaki kavanoz bardaların üretimi içinde makine parkuru oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için yine Mardin OSB içerisinde 4.000 metrekarelik yeni arazi tahsisi için başvurumuzu yaptık. Burada 2.000 metrekare alan kapatacağız. Güçlü bir ambalaj üretim tesisi oluşturacağız” diye konuştu.