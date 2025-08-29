Merzifonlu kadınlar girişimcilikleri ile örnek oldu

Günün ilk ışıklarıyla işe başlayıp, daha iyi bir yaşam umuduyla emeğini toprağa, sevgisini üretime katan, kırsal yaşamın görünmeyen kahramanları Merzifonlu kadınlar, yöresel üretimleri ile sadece ailelerinin değil yurt geneline yaptıkları satışlarla yerel ekonominin de bel kemiğini oluşturuyor.

Yaklaşık 13 yıl önce süt ve besi hayvancılığı yapan çiftçi eşleri tarafından kurulan Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi, sergilediği birliktelik ve üretim gücü ile Türkiye’ye örnek bir yapı oldu. Kooperatif Başkanı Medine Alkoç, “ Kooperatifimizde temel amacımız kadınlarımızı yaşadıkları ortamdan koparmadan iş hayatına dahil etmek ve istihdam sağlamaktı. Onu da başardık. Şimdi başka köylerde de bu projeyi yapmaya başladık” dedi.

Alkoç, sağlanan birliktelik ile kırsal alanda çalışan çiftçi eşi kadınların ürünlerini değer fiyatına ve doğru yöntemlerle pazarlayarak aile bütçelerine katkı vermelerinin sağlandığını anlattı. Alkoç, yöresel ürünlerinin Arı Kadınlar Kooperatifi çatısı altında toplanan 200 dolayındaki kadın tarafından işlenerek Amesia markası ile İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere yurt genelinde satışa sunulduğunu söyledi.

Ürünlerimizi Türkiye genelinde satıyoruz

Çalışmaları ve üretimleri ile geçmişten günümüze gelmiş yöresel lezzetleri, güven ve kaliteyle birleştirerek, tüketicilerle buluşturduklarını anlatan Başkan Medine Alkoç, Arı Kadınlar Kooperatifi vasıtasıyla hem kırsalda yaşayan kadınların aile bütçelerine katkı vermelerini sağladıklarını hem de ülke insanlarının kaliteli ve güvenilir yöresel lezzetlere erişimi sağlandıklarını belirtti.

Unlu mamullerden, marmelatlara, pekmez çeşitlerinden hediyeliklere dek 100 dolayında ürünü pazara sunduklarını anlatan Alkoç, “ Amesia markası altında yaklaşık 100 çeşit ürünümüz var. Merzifon’da 3 tane satış yerimiz bulunuyor. Ayrıca Amasya, Gümüşhacıköy, Ankara Atatürk Orman Çiftliği, Havaalanları dış hatlarda, Antalya İstanbul gibi büyük kentler başta tüm Türkiye genelinde satışımız var. Merzifon ve Gümüşhacıköy köylerinden hepsi de çiftçi eşi olan 200- 250 dolayında çalıştığımız kadın var. Bu bizim için büyük mutluluk” diye konuştu.

Atıl köy okullarını üretim atölyesine çevirelim

Merzifon’un bir köyünde atıl durumdaki bir okula tadilat yaparak üretim atölyesine çevirdiklerini anlatan Medine Alkoç, bazı köylerde sözleşmeli tarım modeliyle yine kadın çiftçilere domates, nohut, mercimek üretimi yaptırdıklarını ayrıca bölgede yetişen madımak otunu da toplayıp konserve olarak satışa sunduklarını söyledi. Üretimlerini köylerde devlet tarafından üretim izin belgesi alınan denetlenen yerlerde yaptıklarını anlatan Alkoç, devletin kendilerine ve kendileri gibi kadın üreticilere ucuz finansa erişim imkanı sağlamasını beklediklerini söyledi. Alkoç, “ Arı Kadınlar Kooperatifi olarak önümüzdeki beş yıl için hedefimiz bin kadına ulaşmak ve köylerdeki atıl okulları da üretim atölyelerine çevirerek her köyde bir Ar Kadın Üretim Şubesi kurmak “dedi.