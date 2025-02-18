Oğuzeli, Türkiye’nin yeni İnegöl’ü oluyor

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Türkiye’nin yeni mobilya üretim üssü Oğuzeli oluyor. Değişik ölçeklerde kentte üretim yapan mobilya üreticilerinin kümeleneceği Oğuzeli Mobilya Kenti’nin ilk etap temeli 24 Ocak 2025’te atılacak. 130 hektar alan üzerine inşa edilecek bölgede ilk etapta eş zamanlı olarak 78 fabrika, 50 atölye ve mobilya AVM kurulacak. Oğuzeli Mobilya Kent Kooperatif Başkanı Pınar Tümüklü, kuracakları mobilya ihtisas sanayi sitesi ile Gaziantep’in dekor mobilyadaki yüksek kaliteli üretimini dünyaya açacak yeni bir cazibe merkezi kurmayı amaçladıklarını söyledi. Gaziantep’teki üreticilerin klasik oda gruplarında ciddi bir üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Pınar Tümüklü, “Mutfak, dekoratif mobilyalar, ofis mobilyalarında yüksek çeşitliliğe ve özgün bir tarza sahibiz. Hem oyma ürünlerde hem de modüler ürünlerde tecrübemizi artık dünya pazarlarına açmak istiyoruz. Gaziantep’te mobilya alanında faaliyet gösteren yaklaşık 1400 şirketimiz var. Bu şirketler kontrolsüz bir şekilde şehrin pek çok noktasına dağılmış durumda. Bu firmalar sektörel birlik olmadığı için belirli bir seviyeye geliyor daha sonra sürdürülebilir büyümelerine devam edemiyorlar. Oğuzeli Mobilya Kenti ile birlikte kentimizde üretim yapan 360 şirketimizi burada kümelenmesini sağlayıp, küresel markalaşmanın önünü açacağız” dedi.

İlk etabın inşası 1.5 yılda bitirilmesi hedefleniyor

Oğuzeli Mobilya Kenti’nin Karkamış sınır kapısına 30 kilometre mesafede ve 130 hektar arazi üzerinde yükseleceğine dikkat çeken Pınar Tümüklü, bu sayede Suriye pazarında da önemli bir lojistik avantaja sahip olacağını kaydetti. Altyapı çalışmalarının 4 ay içinde tamamlanacağını söyleyen Tümüklü, “120 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ilk etabımızda 78 fabrika, 50 atölye ve mobilya AVM’yi tamamlamayı hedefliyoruz. İnşa sürecimiz yaklaşık 1.5 yıl içinde bitirilecek. 2027’nin ilk çeyreğinde üretim alanlarımızı kullanıcılarına teslim etmeyi amaçlıyoruz. İlk etabımızda toplamda 128 üretim alanını bölgemize kazandırılacak. İkinci etabımızda ise 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacak fabrikalar kuracağız. Üçüncü etabımızda ise daha büyük fabrikalar bölgemizde yetişecek” diye konuştu.

Mobilya AVM ile üreticilerin pazarlama gücü artırılacak

Kuracakları Mobilya AVM ile bölgede üretim yapacak üreticilere pazarlama alanında bir güçlü mekanizma ve fuar alanı kazandıracaklarını ifade eden Pınar Tümüklü şöyle devam etti: “Bölgemizin girişinde üreticilerimizin ürünlerini sergileyeceği 60 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 3 katlı mobilya AVM kuracağız. AVM’miz sahip olduğu olanaklarıyla diğer illerdeki mobilya AVM’lerden farklı olacak. AVM’mizin üst katında yeme içme ve çocuk alanları kurulacak. Şuanda pek çok ulusal ve uluslararası mobilya markası AVM’mizde mağaza ve depo kurmak için talepte bulunuyor. Bunun en önemli sebebi ise normalleşme adımlarının hızlandığı ve yeniden inşa süreci başlayacak olan Suriye pazarına yakınlığıdır. Karkamış Sınır Kapısı’na yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta konumlanacağız. Ayrıca Gaziantep Havalimanı’na 5 kilometre’de yer alacağız. Kuracağımız bölgede ihracat müşterileri rahatlıkla bölgeye ulaşacak ve ticaret görüşmeleri yapılacak.”

Ar-Ge ve tasarım merkezi ile yeni mobilya ihracatçıları oluşturulacak

Oğuzeli Mobilya Kenti’nin Gaziantep’in yanı sıra Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ndeki mobilyacıların Orta Doğu pazarına giriş kapısı olacağını ifade eden Pınar Tümüklü, “Bölgemiz Suriye ve Irak pazarı için önemli lojistik avantajlar sağlayacak. Bu nedenle yurt içinden farklı firmalardan yoğunlukla depo talepleri alıyoruz. Ancak önceliği bölgemizdeki üretici firmalara tanıyoruz. İhracatımızı artıracak ve ülkemizin cari açığını kapatacak tüm üreticilerimizi destekleyeceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin raporlarına göre Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2024 yılında Gaziantep’te 484.6 milyon dolar, Mardin’de 140.2 milyon dolar, Kahramanmaraş’ta 86 milyon dolar, Şanlıurfa’da 24.9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizde mobilya AVM’nin yanı sıra Ar-Ge ve tasarım merkezi de kurulacak. Bölgemizde üretim yapan mobilyacılarımızın nitelikli personel ihtiyacı için de teknik lise kuracağız. Bu tesisler üreticilerimizin markalaşma süreçlerinde de önemli bir rol oynayacak. Ar-Ge ve tasarım gücünü artıran şirketlerimiz marka güçlerini artırarak Türkiye’nin ihracat ordusuna katılacaklar” şeklinde konuştu.