Reis Gıda, kadınlarla el ele Atalık tohumlarla tarımsal üretim yapıyor

Türkiye'nin önde gelen bakliyat üreticisi ve markası Reis Gıda, sürdürülebilir tarım vizyonunu genişleterek büyütmeye devam ediyor. Şirket yönetimi, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde başlattığı “Bakliyat Köyleri”projesine bir yenisini daha ekleyerek, Ordu'nun Akkuş ilçesinde coğrafi işaretli organik şeker fasulyesi üretimine başladı. Ordu’nun bin 400 metre rakımlı en yüksek yaylasında hayata geçirilen proje kapsamında, kadın ve genç çiftçiler başta olmak üzere yerel üreticilerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bereketli yarınlara hizmet

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, Akkuş'ta ve diğer yörelerde kadınlarla ortaklaşa üretim yapmaktan çok memnun olduklarını söyleyerek, "Her tohumumuz sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için atılıyor. Akkuş Ceyhanlı köyünde ekilen her bir tohum, yalnızca bir ürün değil, sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğin teminatıdır, gelecek nesillerimiz için bereketli yarınların müjdecisidir. Yerel çiftçimizin, kadınlarımızın gelirlerini artırmak amacıyla sözleşmeli üretim modelimizi genişletiyoruz. Yanı sıra tarımsal üretimimize de elbirliği ile katkı sunuyoruz.” dedi.