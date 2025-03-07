Şanlıurfa OSB’de kadın sanayicilerin görünürlüğü artırılacak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Çalışma hayatına elektrik-elektronik mühendisi olarak teknik bir alanda adım attığını kaydeden Hejin Tavas Melik, şirket yönetimine ilk olarak yılında dahil olduğunu ve proje biriminde görevler aldığını dile getirdi. Bu süreçte güç transformatörlerinde kalitelerini artıracak girişimlerde bulunduğunu ifade eden Hejin Tavas Melik, “Şirketimizde kalite standartlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyorum. Teknik açıdan verimliliği artıran projelerde yer aldım ve özellikle enerji kayıplarını azaltmaya yönelik çalışmalar benim için önemli bir konu oldu. Ancak zamanla sadece mühendislik yapmakla kalmayıp, iş dünyasında daha aktif bir rol almak ve kadınların bu alandaki temsilini artırmak istediğimi fark ettim. İşte bu motivasyonla hem teknik uzmanlığımı hem de yönetim becerilerimi geliştirerek iş dünyasında kendime bir yer açtım. Aynı zamanda kadınların sanayide daha fazla yer alması için projeler üretiyorum. Ancak bunun ötesinde, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için çeşitli girişimlerde bulunuyorum. Şu anda, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan kadın yöneticilerden oluşan özel bir ekip kuruyoruz. Bu ekip, kadın öğrencilere staj ve mentorluk fırsatları sağlamak, kadın çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek gibi somut projeler üretecek” dedi.

“Kadınlar inovatif çözümlerde erkeklerden daha başarılı işler yapıyor”

Sanayide kadınların da görünür olması için özel projeler planladıklarını ifade eden Hejin Tavas Melik, “Sanayinin erkek egemen bir alan olduğu için ilk başta kadınlar ciddiye alınmak ve kendinizi kanıtlamak gibi süreçlerle uğraşıyor. Karar mekanizmalarına dahil olabilmek için de ekstra bir çaba göstermek gerekiyor. Ancak bir kadın olarak olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak ve detaylara önem vermek avantaj sağlayabiliyor. Kadınlar, kriz yönetiminde, ekip çalışmasında ve inovatif çözümler üretmede oldukça başarılı olabiliyorlar. Ayrıca, iş yerinde daha kapsayıcı bir kültür oluşturmak için kadınların varlığı büyük bir fark yaratıyor. Kadın istihdamını artırmak için özellikle teknik lise ve meslek yüksekokulu düzeyinde kadın öğrencilere yönelik mentorluk ve staj programları oluşturmayı hedefliyoruz. Şu an için kadınların istihdam oranını artırmak adına net veriler paylaşamasam da, özellikle üretim hatlarında kadınların detay odaklı çalışmalarda ve kalite kontrol süreçlerinde daha başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Pozitif ayrımcılıktan ziyade fırsat eşitliği sağlamayı öncelikli görüyorum. Kadınlara gerekli eğitim ve destek sağlandığında sanayide erkekler kadar başarılı ve hatta bazı alanlarda daha da verimli olabiliyorlar” diye konuştu.

“Kadınlar toplumsal kalkınmanın temel taşıdır”

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması sadece bireysel başarılar için değil, toplumsal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Hejin Tavas Melik, şöyle konuştu: “Çeşitliliği yüksek şirketlerin daha başarılı olduğu birçok araştırmayla kanıtlanmış durumda. Sanayide daha fazla kadının yer alması sadece kadınların değil, tüm toplumun kazancı olacak. Güçlü bir kadın istihdamı, güçlü bir ekonomi ve daha adil bir gelecek demek. Bu yüzden kadınlar olarak hem cesaretli olmalı hem de birbirimizi desteklemeliyiz.”