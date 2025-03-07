“Teknoloji ve iletişimizi güçlendirerek intermodal lojistikte büyüyoruz”

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Eğitimini klinik psikoloji üzerine tamamladıktan sonra bir süre kendi alanında çalıştığını ifade eden İrem Kileci, bu süreçte Fransız Lape Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde görev yaptığını dile getirdi. 2021 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak aile şirketleri olan Atarail Lojistik’in yönetimine dahil olduğunu belirten İrem Kileci, “Lojistik sektöründe hem bir kadın olarak hem de bir genç olarak; şirketimizde iletişime ve samimiyete pozitif yönde etkilerimin olduğunu düşünüyorum. Mizah seven bir yapım olduğu içinde pozitif enerjinin ve etkileşimin iş dünyasındaki faaliyetlerimizi arttığını düşünüyorum. Şirkette teknoloji ve halkla ilişkiler faaliyetleri benimle birlikte daha aktif kullanılmaya başladı. Global bir lojistik şirketi olma yolunda çabalarımız devam ediyor. En büyük hedeflerimizden biri demiryolu tadilatının bitmesi ile birlikte demiryolu taşımacılığına yeniden başlamak. Bu çalışma sistemini sadece GAP bölgesinde değil tüm Türkiye’de sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Amacımız ülkemizde ve dünyada demiryolu taşımacılığını daha da aktifleştirmek. Kara, demiryolunun ardından gemi acenteleri ile iş birliği başlatarak intermodal lojistikteki büyümemizi hızlandıracağız” dedi.

“Kadın tır şoförlerini yollarda görmek istiyoruz”

Lojistik sektörünün erkek egemenliğinin güçlü olduğu bir alan olduğuna dikkat çeken İrem Kileci, “Zaman zaman bir kadın olarak zorluklar yaşıyoruz. Ama gerek okuduğum bölümdeki tecrübelerim hem çevremdekilerin desteği ile sektörümüzde kadın erkek cinsiyet farkının olmadığını kanıtlamaya çalışıyorum. Önemli olan bizlerin kendimize koyduğumuz görünmez sınırlar, duvarlar. Bu duvarları kendimiz ortadan kaldırırsak herhangi bir ayırıcı faktörün olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki fiziksel güç gerektiren konularda farklılıklar olabiliyor o bambaşka bir perspektif. Kadın istihdamına yönelik hali hazırda bir projemiz yok fakat kendi bünyemizde kadın şoförlerin olması en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yurt dışında çok fazla kadın tır şoförü var. Bizde de olursa ortaya çıkabilecek manzarayı dört gözle bekliyorum. Özellikle araç içi dizayn ve düzenlerini şimdiden öngörebiliyorum” diye konuştu.

“Kadınların kreş ve destek programlarına ihtiyacı var”

Kadınların önündeki engellerin kalkması için bazı alanlarda devlet desteklerine ihtiyaç olduğunu ifade eden İrem Kileci, şöyle devam etti: “Kadınların öncelikle pozisyonları ne olursa olsun iş hayatında kendilerine ket vurmamaları gerekiyor. Erkeklerin de bu süreçte kadınlara destek olmaları gerekiyor. Bir kadın çok kolay bir şekilde multidisipliner çalışabilirken aynı özenin erkeklere de gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kadınlara destek olarak devletimiz kreş desteği ya da yardımcı destek programlarıyla iş yükünü azaltacak yollar izlenebilir.”