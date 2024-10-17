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TOSYÖV Bursa, geleceğin kadın liderlerini yetiştirecek

TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin, ‘Geleceğe Seslenen Kadınlar’ Projesi ile geleceğin güçlü ve başarılı kadın liderlerini yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Esra Özarfat
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TOSYÖV Bursa, geleceğin kadın liderlerini yetiştirecek
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EKONOMİ (BURSA) - TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin ile Komite üyelerinden oluşan heyet Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Elif Yuvayapan, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Energin ve Kadın Meclisi Kolaylaştırıcısı Merve Güneri ile görüştü.

Ametrin Danışmanlık koordinatörlüğünde, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi tarafından birlikte yürütülen ‘Geleceğe Seslenen Kadınlar’ projesinin de değerlendirildiği görüşmenin ardından açıklama yapan TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin, “Üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıfında okuyan kız öğrencilerimize yönelik başlattığımız ‘Geleceğe Seslenen Kadınlar’ Projesi, geleceğin güçlü, başarılı kadın liderlerini yetiştirme hedefiyle yoluna devam ediyor. Bu proje, genç kadınlarımızın özgüven kazanmasına, kariyer yolculuklarına emin adımlarla başlamalarına katkıda bulunuyor. Birlikte yarınları inşa ederken, onların sesini daha da güçlü duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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