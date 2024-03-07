TOSYÖV Bursalı kadınlar geleceğe seslendi

EKONOMİ (BURSA) - TOSYÖV Bursa Kadınlar Komitesi tarafından gerçekleştirilen programa TOSYÖV Bursa Başkanı Yavuz Kazangil, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ile TOSYÖV Bursa’nın kadın üyeleri katıldı. Programda TOSYÖV Bursa ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile hayata geçirilecek “Geleceğe Seslenen Kadınlar” projesinin tanıtımı yapılırken, dernek yönetim kurulu ve psikolojik danışman Hilal Ilgın kadınlara yönelik seminerde sunum yaptı.

Programda konuşan TOSYÖV Bursa Başkanı Yavuz Kazangil, dernek olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü coşkuyla kutladıklarını söyleyerek, “Kadınların gücü, sevgisi ve başarılarıyla dolu bir dünyada birlikte daha güçlüyüz. Yaşama dokunan, hayatımıza değer kadınlara minnettarız” dedi. Kadınların iş hayatında daha etkin olması hedefiyle yola çıktıkları “Geleceğe Seslenen Kadınlar” projesi için heyecan duyduklarını belirten Başkan Yavuz Kazangil, “Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte Ametrin Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri firması koordinatörlüğünde üniversiteli kadın öğrencilerin kariyerlerinin başlangıcına bir adım kala destek olmayı ve kadın emeğinin aktif iş gücüne kazandırılmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Planlanan proje ile üniversiteli son sınıf kadın öğrencilerin kariyer yolculuklarının en başında yol gösterici olmak istediklerini söyleyen Başkan Kazangil, “Projemizle, özyeterliliği hangi yollarla sağlayacaklarını ve başarılı olmak için motivasyon kaynaklarını keşfetmelerini ve psikolojik dayanıklılıklarını geliştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde görüşlerini açıkladı.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Mihrimah Kocabıyık ise TOSYÖV Bursa ile birlikte kadınlar için önemli bir projeye başlayacaklarını belirterek, destek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini belirtti. Üniversiteli kadınların eğitim hayatı olduğu kadar iş hayatında da aktif olmasını dilediklerini belirterek olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.

Programın son bölümünde ise Ametrin Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri firması sahibi psikolojik danışman Hilal Ilgın, “İş yaşamında Psikolojik Sağlamlık ve Psikolojik Sermaye” konulu bir seminer gerçekleştirdi.