“Urfa’da toplumsal eşitlik konusunda daha gidilecek yolumuz var”

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kentin en önemli tarihi mekanlarından biri olan Reji Kilisesi’nde kadın buluşması gerçekleştirdi. Çok sayıda kadın girişimcinin katıldığı buluşmada, kadınlar tarafından üretilen ürünler de görücüye çıkarıldı. Buluşmaya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın eşi Fatma Nur Şıldak’ın yanı sıra Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da kadın girişimcilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kübra İlhan, Urfa’nın tarihi bir mekanında hem mimariyi, hem sanatı, hem de girişimciliği bir araya getirerek farklı bir 8 Mart buluşmasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kadınların tarih boyunca ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda büyük zorluklarla mücadele ettiğini ve her alanda varlıklarını güçlendirerek ilerlediğine dikkat çeken Hatice Kübra İlhan, “Ancak hâlâ toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gidilecek yolumuz var. Hala birçok kadın ekonomik özgürlüğünü kazanmakta zorlanıyor, şiddete maruz kalıyor, hak ettiği değeri görmek için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kalıyor. Kadınların hak ettikleri ekonomik ve sosyal statüye ulaşmaları, iş dünyasında daha fazla yer almaları, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaları ve karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Kadınların emeği, özverisi ve gücü, nesiller boyu aktarılan bir miras gibidir. Bu yüzden kadınları desteklemek, sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek demektir” dedi.

“Kadınların iş dünyasındaki görünürlüğünü artırmak için çalışıyoruz”

Şanlıurfa’nın binlerce yıllık tarihi ve kültürü ile medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu dile getiren Hatice Kübra İlhan, bu topraklarda kent yaşamının kadınların gücüyle, emeğiyle ve azmiyle şekillendiğine dikkat çekti. İlhan, “Şanlıurfa’da kadın olmak, hem binlerce yıllık bir mirası taşımak hem de bu mirası gelecek nesillere aktarmak demek. Urfa’nın kadınları, tarih boyunca ailenin temel taşı olmuş, toplumun gelişimine büyük katkılar sağladı. Bugün de kadın girişimcilerimiz, bu toprakların bereketini el emeği göz nuru ürünlere dönüştürerek, ofiste, evde, atölyede, şantiyede hayatın her alanında var olarak hem ailelerine hem de şehrimizin ekonomisine katkıda bulunuyor. Bizler TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek, ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak ve onların emeklerini görünür kılmak için çalışıyoruz. Eğitim programları, mentorluk destekleri ve girişimcilik ekosistemine entegrasyon konusunda birçok proje yürütüyoruz” diye konuştu.

Urfa Girişimci Kadın Rehberi Sistemi kuruldu

Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi için son 2 yıldır ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptıklarınız önümüzdeki süreçte bu toplantıları sürdüreceklerini kaydeden Hatice Kübra İlhan, şöyle devam etti: “Kadınlara yönelik liderlik eğitimi, iletişim becerileri eğitimi ve ilkyardım eğitimini gerçekleştirdik. Üniversitemizle işbirliği protokolü yaparak Osmanbey Kampüsünde etkinlikler düzenledik. UGİKAR adını verdiğimiz dijital bir Urfa Girişimci Kadın Rehberini oluşturduk. Bu dijital havuzla hem üreten kadınların dijitalde görünürlüğünü arttırmayı hem de sağlıklı bir veri oluşturmayı amaçladık. Aralık ayında ise Sektörler Arası Kadın Girişimcilik Çalıştayını tamamladık. Bu çalıştay ile hem şehirdeki kadınların bugünkü durumuna bir ayna tuttuk hem de kadınların kendi sektörlerinde karşılaştığı engelleri tespit ettik. Bu sayede kadınların sahada karşılaştıkları zorluklara çözüm üreterek bu alandaki dezavantajlı durumların ortadan kaldırılmasını sağladık. Şu anda da altyapısını oluşturduğumuz turizm, tarım ve sanayi alanında projelerimiz bulunmakta. Bu şehrin kadınlarının üretim süreçlerine katkı sağlamaktan, ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bireyler olmalarına destek olmaktan, hep birlikte üretmekten ve hep birlikte bu şehre katma değer sağlamaktan gurur duyuyoruz.”

Kaya: “Kadınların daha çok destek programına ulaşması için çalışıyoruz”

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da kadınların her alanında sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini vurgulayarak “Kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Kadınların toplumda hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri için tüm toplum paydaşların ortak çalışması gerekiyor. Bu alanda bizde kadınlarımızı desteklemek adına özel projeler yürütüyoruz. Kadın girişimcilerimizi daha çok ulusal ve uluslararası destek programına ulaşması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Dün olduğu gibi bugünde yarında nitelikli kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yazmacı: “Türkiye Yüzyılı, kadınlarımızın yüzyılı olacak”

Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da kadınlar küresel faktörlerin etkisiyle zaman zaman olumsuz tablo çizen ekonominin yeniden güçlenmesinde rol oynayacak en önemli etkenler olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Kadın, toplumun temel direğidir. Bir toplum ancak kadınların gücüyle ilerler. Şanlıurfa’mızın bereketli topraklarında, tarımdan sanata, teknolojiden el emeğine kadar her alanda kadınlarımızın alın teri var. Sizin emeğiniz, bu şehrin yükselen çatısıdır. Kadınlarımız güçlü oldukça, Türkiye güçlü olacaktır. Biz varsak, daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü tarım, daha güçlü siyaset, daha güçlü turizm, daha güçlü ticaret, daha güçlü aile, daha güçlü toplum var demek. Kadınların iş dünyasında daha etkin rol alabilmesi için eğitim, finansal destek ve mentorluk programları gibi pek çok alanda önemli adımlar atıyoruz. Şanlıurfa’da kadınlarımızın iş hayatında ve girişimcilikte karşılaştığı engelleri aşabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturuyor, yeni fırsatların kapılarını aralıyoruz. Bu destekler, iş kadınlarımızın sadece bugünkü başarılarına değil, gelecekteki büyük projelerine de ışık tutacaktır.”

Kadınlarla ilgili projelerde çok yol kat ettiklerini ancak hedeflerinin daha iyi projelere ulaşmak olduğunu vurgulayan Yazmacı: “Kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik çabalarımız olmaya devam edecek. İş dünyası özellikle yönetim kurulu seviyesinde kadınlara artık daha fazla görev vermeyi tercih ediyor. Bunlar güzel olabilir ama yetmez, kadınımız patron olarak, işveren olarak güçlü Türkiye hedefinde yerini alacaktır. Türkiye küresel bir lider ülke olma yolunda ilerlerken, bunun en önemli taşıyıcısı kadınlarımızdır. İşte bu nedenle Türkiye Yüzyılı, kadınlarımızın yüzyılı olacak diyoruz. Açıkladığımız yeni destek paketleriyle, kadın kooperatiflerine ek fonlar, teknoloji girişimlerine eğitimler ve ihracatta vergi avantajları sağlayacağız” diye konuştu.

Sevcan Aran, Rachmaninoff'dan Aşık Veysel'e uzanan ezgileriyle kadınları büyüledi

Protokol konuşmaların ardından Kültür Bakanlığı Sanatçısı Sevcan Aran, piyanist Cem Türkay’ın eşliğinde bölgede sevilen eserleri seslendirdi. Klasik eserlerden Türk Halk müziğine kadar çeşitli parçaların sahnelendiği konserde, özellikle Rachmaninoff'dan Aşık Veysel'e uzanan repertuar seyircilerin yüksek beğenisini aldı.