“Urfalı kadın girişimcilerin önünde hala duvarlar ve sessiz engeller var”

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın desteğiyle düzenlenen ‘Sektörlerarası Kadın Girişimciliği Çalıştayı’nda buluşan kadın girişimciler sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Eğitim, sağlık, turizm, tekstil, tarım, inşaat, gıda, sigortacılık sektörleri için özel masaların oluşturduğu çalıştaya kooperatifler, STK’lar ve kamuda kadın üzerine çalışan birimlerden kadın temsilcileri ve akademisyenlerde destek verdi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kübra İlhan, etkinlikte geliştirecekleri stratejilerle kadınların gücünü ve potansiyelini daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini aktardı. Yükselen her medeniyetin, güçlenen her toplumun omurgasını kadınlar oluşturduğunu vurgulayan Hatice Kübra İlhan, “Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, ailelere, toplumlara ve ülke ekonomilerine doğrudan katkı sağlıyor. Kadınların iş dünyasında yer alması bir tercih değil, toplumsal kalkınmanın ve adaletin bir gerekliliğidir. Bu durum bireysel başarıların ötesinde, toplumun tamamı için daha eşitlikçi, güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesini sağlar. Urfa iş dünyasında kadınların potansiyelinin tümüyle hayata geçmesi için hâlâ aşılması gereken duvarlar ve sessiz engeller var. Bu duvarlar, bazen toplumsal ön yargılardan, bazen eşitsiz fırsatlardan, bazen de destek eksikliğinden kaynaklanıyor. Kadınların yetkinliklerinin iş dünyasında karşılık bulması gerektiği bu dönemde, bu engelleri aşmak artık bir zorunluluk” dedi.

“Kadınların iş dünyasındaki sorunları ortak akıl ile çözülür”

Çalıştay ile hem şehirdeki kadınların bugünkü durumuna bir ayna tutmak, hem de kadınların kendi sektörlerinde karşılaştığı bu engelleri daha yakından anlamak ve çözüm üretmek için bir fırsat sunmayı hedeflediklerini ifade eden Hatice Kübra İlhan, “Çalıştayın raporlaştırılarak 2024 yılındaki Şanlıurfa’da kadının mevcut durumuna yönelik bir tespit ve vizyon sunmasını, farklı sektörlerdeki kadınların kendi alanlarında daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak için somut adımlar atmayı hedefliyoruz. Bizler bu programı, sadece bir bilgi paylaşımı değil; aynı zamanda kadınlarımızın iş dünyasındaki görünürlüğünü artırmak, onların sesine kulak vermek ve ortak akıl ile çözümler üretmek adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.

KAYA: “Kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz”

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da iş dünyasında toplumsal eşitliğe önem verdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Ben kadın ve erkek arasında bir fark olmadığına inanıyorum. Hepimiz eşitiz. Önemli olan aklın ve zekanın kimde olduğudur. İnanırsanız, başarırsınız. AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’nın kadın girişimciliği hikayesinin Şanlıurfa’daki kadın girişimciler için önemli bir rol-modeldir. Yazmacı, yıkık dökük bir durumda olan Cevahir Han Konağı’nı bugün kentin en önemli cazibe merkezlerinden birine dönüştürdü. Borsa olarak fikri olan ve vizyoner yatırımlar düşleyen tüm kadın girişimcilerin girişimlerindeki tüm safhalarda destek olmaya devam edeceğiz.”

YAZMACI: “Kadınlarımızı iş dünyasında da görmemiz gerekiyor”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise şöyle konuştu: “Kadınların bugünün Türkiye’sinin başarısının mimarisinde önemli rol aldığı da tartışılmaz. Kadınlarımız her zaman medeniyetlerin ve kalkınmanın ana karakteri olmuştur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şanlı şehrimizde de kadınlarımızın rolü ve önemi oldukça büyüktür. Mottomuz da ‘Güçlü kadınlar güçlü toplumları oluşturur’ Kadınlarımızı sadece evde değil, üretim alanlarında iş dünyasında da görmemiz gerekiyor. Nitekim bugün kadınlarımız ofisinde projeler üretiyor, icra ettikleri mesleklerde başarılarıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartıyor. Kadının başarısı toplumun ülkenin topyekûn başarısını da beraberinde getiriyor.”