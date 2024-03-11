‘Yılın Başarılı Kadınları’ ödüllendirildi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 15.’si düzenlenen ‘Yılın Başarılı Kadınları’ ödül töreni Cumhuriyet’in 100. Yılı özel teması ile gerçekleştirildi. Programın açılında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların enerjisini, potansiyelini ve dinamizmini hayata geçirmeden, Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh bir ülke olması mümkün değildir. Ancak, bugün ülkemizde kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda hak ettiği yeri aldığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. Sadece kadın girişimciliğinde ve istihdamında değil, hayatın her alanında kadınların erkeklerle eşit koşullarda ve eşit sayılarda yer alamadığını biliyoruz. Cinsiyet ve fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda, kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanmak mümkün değil. Dolayısıyla bu koşullarda sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamak, ekonomik refah içinde yaşamayı beklemek hayalden öteye gidemez. Kadınların toplumsal hayata, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine ve yönetimlere eşit katılımını sağlayarak ancak o zaman gerçek anlamda refaha erişebiliriz. Kadınların ekonomide erkeklerle eşit şekilde temsil edilmeleri ülkemizin bugünü ve geleceği için hayati öneme sahip” dedi.

Bu sene Bilim’de Kadın ödülünü Müjgan Çetin, Spor’da Kadın ödülünü Filenin Sultanları, Akademide Kadın ödülünü BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Sanatta Kadın ödülünü Tiyatro Sanatçısı Arzu Tan Bayraktutan, BUİKAD Özel ödünü Zeyniler Çalıkuşu Kooperatifi üyeleri, Yılın Fark Yaratan Kadını ödülünü TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Albayrak Balta, Yılın En Başarılı İş Kadını ödülünü Gedik Holding YKB Hülya Gedik, Yılın En Başarılı Kadın Yönetici ödülünü Oyak Renault Tedarik Zinciri Yöneticisi Sibel Bayat, Yılın Kadını Destekleyen Şirketi ödülünü Rudolf Duraner Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını ödülünü Özmetal Plastik YKB Pınar Özkeserli ve Bursa Yılın En Başarılı İş Kadını ödülünü Umdasch Madosan YKB Sevgi Saygın kazandı.

Geceye ve BUİKAD’a desteklerinden dolayı Şeyda Şençayır (solda) tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına eşi Sevinç Aktaş’a (sağda) günün anısında hediye takdim edildi.