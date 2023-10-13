“Zirveden Gelen Topuk Sesleri”nin konuğu Arzu Sabancı oldu

EKONOMİ (BURSA) - BUİKAD, “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” etkinlikleri ile Türkiye genelinde başarılara imza atmış iş kadınlarını üyeleri ve Bursa iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor. Yeni dönemin ilk “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” programının konuğu Hayat Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, Arzu Sabancı Studio Kurucusu ve Epos7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı oldu. Altın Ceylan’da düzenlenen programa BUİKAD üyelerinin yanı sıra, NİLSİAD Başkanı Yalçın Aras, HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, KALDER Bursa Şube Başkanı Emin Direkçi, BTSO Meclis Üyesi, Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Sevgi Saygın, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, GESİAD Başkanı Murat Kaya, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, GİFED Başkanı Oya Eroğlu, BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, Yarına Şans Ver Derneği Başkanı Emire Cantürk ve Nilüfer Lions Kulübü Başkanı Zeynep Aysan ile kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

“Tek amacımız kadınlarımızın güçlenmesi”

Programın açılış konuşmasını yapan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD’ın, bugün birbirinden değerli 9’u kurumsal, toplam 143 üyesi olan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Şençayır, “Bu dönem için mottomuzu ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100’lerce Güçlü İş Kadını ile daha güçlü bir BUİKAD inşa etmek’ olarak belirledik. Takım çalışması, üyeler arasında işbirliği ve network çalışmaları gibi değerlerimizle bu hedefe doğru ilerliyoruz. Amacımız sadece kendi üyelerimizin gelişimine değil iş dünyasında yer alan ve yer alacak olan kadınların da güçlenmesi” dedi.

“Bursa üretken bir şehir”

Gerek iş hayatı, gerekse de sosyal - kültürel çalışmalardaki başarılarıyla tanınan, konuk konuşmacı Arzu Sabancı ise, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır’ın moderatörlüğünde iş hayatına nasıl başladığını, edindiği tecrübeleri ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı çalışmaları paylaştı. Bursa deyince aklına ilk olarak üretken bir şehir ve kendi girişimlerinden biri olan tekstil sektörünün geldiğini aktaran Arzu Sabancı, “Bursa iş dünyasının birbirinden değerli çalışmalarını biliyorum. Ülkemize kattığınız değeri yakından ve izliyor takdir ediyorum” diye konuştu. İş dünyasında kadınların gösterdiği başarıların kendisini mutlu ettiğini belirten Arzu Sabancı, hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da tüm kademelerde kadınların işlerine özveri ile değer kattıklarını söyledi. Farklı iş alanlarında girişimci kadınların sayısının artışını gururla izlediğini ifade eden Arzu Sabancı, kadınlara özgüvenli olmalarını ve yaptıkları işe inanmalarını tavsiye etti.