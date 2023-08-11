Mucit Girişimci Hızlandırma Programı'nın ikinci dönemi tamamlandı

INVENTREPRENEUR programının ikinci dönemi Mucit Girişimci Sahnesi isimli çevrim içi etkinlikle sona erdi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte, programda yer alan 6 girişimci projelerini tanıttı. Patent Effect Kurucu Ortağı Mustafa Çakır ile Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı "Patent ile Değer Yaratma" adlı bir de söyleşi gerçekleştirdi.

İki yıldır düzenlenen INVENTREPRENEUR: Mucit Girişimci Hızlandırma Programı, icadı olan veya icadıyla ilgili süreçleri sürdüren girişimcilere destek vermek amacıyla hayata geçirildi.

Açıklamada, programdan ilk dönem 50, ikinci dönem 70 olmak üzere toplam 120 girişimcinin faydalandığı belirtildi. Girişimciler program kapsamında temel girişimcilik eğitimlerinden sanal prototipleme ve test faaliyetlerine, mentor ve yatırımcı eşleştirmelerden patent ve faydalı model danışmanlığına uzanan birçok imkandan faydalandı. Her dönemi 6 ay süren programın paydaşları arasında İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Teknopark İstanbul ile TÜMMİAD yer aldı.

Etkinlikte sunum yapan 6 girişim şöyle:

*Sunflower: Kurulum maliyeti olmayan, su buharlaşmasını engelleyen ve elektrik üreten yeni nesil güneş enerji sistemlerine yönelik bir girişimdir.

*Prosthetic Worlds: Cerrahi operasyonlara yönelik tecrübenin kısa sürede ve düşük maliyetle elde edilmesini sağlayan hisse dayalı sanal gerçeklik eğitim sistemidir.

*Agon: Her yıl 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve sağlık sektöründe milyonlarca dolar ek maliyet yaratan Staphylococcus aureus isimli bakterinin yüksek hassasiyetle otonom olarak tespit edilmesini sağlayan erken uyarıya yönelik biyosensör uygulamasıdır.

*Hatcherlabs: Girişim tarafından icat edilen masaüstü filament ekstruder makinesi 3D baskı atıklarını yeniden kullanılabilir filamentlere dönüştürerek ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

*Tent Bant: Acil müdahale gerektirmeyen yaralanmalara yönelik pratik çözüm sunarak enfeksiyon risklerini minimize eden yenilikçi bir yara bandı ürünüdür.

*Traick: Tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısı için geliştirilmiş, erken teşhise olanak sağlayan AI tabanlı bir klinik karar destek uygulamasıdır.