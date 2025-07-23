GİŞKAD, kadın girişimcilere yol gösterecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Girişim Limanı iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Girişimci Kadınlar Limanı’ isimli projenin detayları, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Yıllardır kadınların üretimde, ticarette ve girişimcilikte daha güçlü olabilmeleri için çalıştıklarını vurgulayan GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, “Proje kapsamında, 18-45 yaş aralığındaki kadınlara girişimcilik eğitimleri vereceğiz. 50 kadınımıza da mentörlük desteği vermeyi hedefliyoruz. Düzenleyeceğimiz yarışmalarda dereceye girenleri ödüllendireceğiz. Çalışmamızı melek yatırımcılarla buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.



Projenin kadınların girişimcilik ekosistemine daha aktif katılımını destekleyecek kapsamlı ve bütüncül bir program olduğunu anlatan Koordinatör Hatice Aydın ise “Proje, MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi (Girişim Limanı) altyapısından yararlanarak gerçekleştirilecek. Girişimcilik ve iş fikri geliştirme, iş planı ve stratejik yönetim, finansal okuryazarlık ve kaynak yönetimi, dijital pazarlama ve marka yönetimi, işletme yönetimi ve sürdürülebilirlik, yasal mevzuat ve iş hukuku gibi konuları kapsayan eğitimler, alanında uzman akademisyenler, sektör profesyonelleri, girişimciler ve mentörler tarafından yürütülecek” diye konuştu.