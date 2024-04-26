Pionr, Tahsildar’ı satın aldı

Finansal teknoloji alanında hizmet veren Pionr, işletmelerin dijital ödeme ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamak ve finansal süreçlerinde öncülük etmek amacıyla, bayi/alt bayi ödeme çözümleri sunan Tahsildar'ı bünyesine kattı. Bu stratejik satın alma ile Pionr, işletmelerin online sipariş ve tahsilat süreçlerini basitleştirerek finansal maliyetlerini azaltmayı ve güvenilir bir iş ortağı olarak hizmet vermeyi hedefliyor. Her ölçekteki işletmeye hitap eden Tahsildar, sürekli gelişen ve genişleyen platformuyla, müşteri başarısını ön planda tutan yaklaşımıyla işletmelerin büyüme yolculuklarında yanlarında yer almayı ve değer katmayı amaçlıyor.

Tahsildar, işletmelere bayi ve altbayi yönetimini kolaylaştıran bir platform, kapalı devre e-ticaret sistemi ve sanal POS ödeme geçidi sunuyor. Bu sistem sayesinde işletmeler sipariş alma işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir ve bayi ile altbayi tahsilat yönetimini sorunsuz bir şekilde yürütebilirler. Ayrıca, Tahsildar'ın ödeme geçidi ile işletmeler, tüm banka ve ödeme kuruluşlarının sanal POS'larını tek bir merkezden yöneterek, dijital ödeme işlemlerini etkin bir şekilde optimize edebilirler.

Büyüme B2B’de olacak

Stratejilerini B2B pazarında genişleme üzerine oluşturduklarını söyleyen Pionr Kurucusu Yakup Sezer, “Amacımız işletmelerin tüm finansal ve teknolojik ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmek. Bu sebeple ilk olarak ticari müşterilere dijital bankacılık ve e-dönüşüm hizmetleri vermek üzere Norma satın almasını hayata geçirdik. İkinci adımı da işletmelerin online tahsilat ve sipariş yönetimini kolaylaştırmak adına Tahsildar satın almasıyla gerçekleştirdik. Tahsildar’ın sahip olduğu yetenekler ve geniş ürün portföyü ile Pionr’ın müşteri tabanı genişleyecek, teknolojik yetenekleri bir üst seviyeye taşınacak, müşteri memnuniyeti artırılarak KOBİ segmentinin yanında B2B segmentinde konumlandırılmış olacak.” dedi.

Pionr’ın 2023 yılında kurulan bir fintek girişim kurucusu olarak finansal teknoloji alanında önemli adımlar attığını belirten Sezer, “'Bugüne kadar dijital bankacılık, yatırım bankacılığı, ödeme kuruluşu, servis bankacılığı ve mobilite gibi çeşitli alanlarda 30'dan fazla fintek girişimini başlatıp yönettik. Pionr olarak, farklı dikeylerde ürün ve hizmetler geliştirerek çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Daha önceki satın almamız Norma ile dijital bankacılık kategorisine giriş yapmıştık ve 2024 yılında ödemeler sektöründe yeni bir fintek geliştirmeyi planlamaktaydık. Bu hedef doğrultusunda Tahsildar satın almasıyla Pionr, ödemeler kategorisinde güçlü bir konum elde etmiş oldu. Tahsildar'ın sahip olduğu teknolojik yetenekler ve müşteri tabanı, Pionr'ın ödeme sektöründeki varlığını güçlendirmesi ve müşteri tabanını genişletmesine yardımcı olacaktır. Tahsildar, Pionr'ın uzmanlığı ve fintek deneyimi üzerine inşa edilecek ve Pionr'ın yeteneklerini ve inovasyon kapasitesini daha da artıracaktır.” şeklinde konuştu.

Tahsildar artık yüzde 100 bir Pionr markası

Bu süreçte Tahsildar’ın tamamını satın aldıklarını belirten Yakup Sezer, devamında şunları kaydetti: “Bu satın almayla yıl sonu itibariyle müşteri sayımızı ve aylık işlem hacmimizi artırmayı hedefliyoruz ki bu da yıl sonunda Tahsildar'ın müşteri sayısını 1.000 civarına çıkarmak anlamına geliyor. Ayrıca bu Tahsildar'ın kullanıcı tabanını önemli ölçüde genişleteceğimiz ve pazarda daha fazla erişim elde edeceğimiz anlamına geliyor. Müşteri sayımızın artmasıyla da aylık işlem hacmini 5 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef de Tahsildar'ın finansal işlemler ve ödemeler alanında önemli bir oyuncu haline gelmesinin önünü açacak ve sektörde belirgin bir etki yaratmasını sağlayacaktır.”

“Amaç Tahsildar üzerinden bir unicorn yaratmak”

T-Soft olarak çok emek verdikleri Tahsildar’ın gelişimine tanık olmanın mutluluk verici olduğunu belirten T-Soft Kurucusu Ömer Arıkan ise konu hakkında şunları söyledi: “Yaklaşık yirmi yılı aşkın bir süredir, T-Soft olarak e-ticaret ekosistemine yön veren öncü bir güç olduk. Geliştirdiğimiz 20'ye yakın e-ticaret ürünü ile bir venture builder olarak, sektörde geniş bir vizyona sahip olduğumuzu kanıtladık. Bu ürünler, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, onların işlerini bir sonraki seviyeye taşıdı. Her bir yenilik, pazarın gereksinimlerini öngörerek, e-ticaretin geleceğini şekillendiren adımlar attık. Bu süreçte, sektördeki lider konumumuzu pekiştiren geniş bir vizyon ve yenilikçi bir yaklaşım sergiledik. Gelinen noktada iş stratejilerimizi güncelleyerek, mevcut işlere daha fazla odaklanmak ve bu alanlarda daha da uzmanlaşmak amacıyla, Pionr ile güçlerimizi birleştirme kararı aldık. Tahsildar platformumuzu, dijital bankacılık, yatırım bankacılığı, ödeme hizmetleri ve bir dizi fintech girişimi kurmuş olan, şirket kurucu ruhuna sahip profesyonel bir ekip olan Pionr'a devrediyoruz. Bu birleşme, Tahsildar'ı, büyük hedefleri olan ve global bir fintek oyuncusu haline gelebilecek bir yapıya kavuşturacak. Amacımız, Tahsildar platformu üzerinden bir unicorn yaratmak. T-Soft olarak, bu yeni dönemde de Tahsildar'ın bir ortağı olarak kalmaya ve büyümesinin bir parçası olmaya devam edeceğiz.”