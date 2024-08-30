Prof. Dr. Ufuk Akçiğit: IQ arttıkça girişimci olma ihtimali azalıyor

Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü Ufuk Akçiğit, Güzem Yılmaz Ertem ile CNBC-e canlı yayınında ilgi çeken bir girişimcilik diyaloğuna imza attı.

Araştırmalara göre zekâ (IQ) seviyesi yüksek kişilerin girişimciliğe yönelmediğini belirten Akçiğit, bunun aslında nasıl farklı göründüğünü detaylarıyla anlattı. Akçiğit, girişimci denildiğinde Elon Musk ya da Mark Zuckerberg gibi isimlerin anlaşıldığını ancak işsiz kaldığı için serbest mesleğe yönelen kişilerin de girişimci kavramına dahil edildiğini söyledi.

"IQ arttıkça girişimci olma ihtimali düşüyor"

Akçiğit, girişimcilere yönelik desteklerde aslen fikir sahibi olan girişimcilere yönelmek gerektiğini şu şekilde anlattı:

“’IQ arttıkça girişimci olma ihtimali nasıl değişiyor?’ diye baktığımız zaman, IQ arttıkça girişimci olma ihtimali düşüyor.

Bu, insanları çok şaşırtan bir sonuç. En başta ne demek bu şimdi bu kadar girişimciler varken, çok kıymetli, çok önemli girişimler yaparken ve firmalar kurarken, nasıl böyle bir şey olabilir?

İşte bir anda verilere dikkatli bakarsanız veriler size aslında bağıra bağıra bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Şunu söylüyor veriler: Aslında 2 grup girişimci var.

Bir gerçekten işte Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi, çok büyük fikirleri var ve girişimci olmak isteyenle var.

"Zorunluluktan girişimci olan insanlar var"

Bir de zorunluluktan girişimci olan insanlar var. Yani işte Covid dönemi gibi insanlar işten atıldı. İşten atıldıktan sonra evlerine ekmek götürmeleri gerekiyor. Ne yapacaklar? Zorunluluktan sokakta bir şey satıyorlar, seyyar satıcılık yapıyorlar. O da girişimcilik.

Şimdi hep aklımıza Elon Musk’lar geldiği için, girişimci dediğimiz zaman nasıl böyle düşük IQ olabilir?

Dolayısıyla her girişimciye aynı yaklaşamazsınız. Zorunlu girişimciler ve yaratıcı girişimciler var.

Kaynakları, aslında daha az olan yaratıcı girişimcilerin eline vermemiz gerekiyor. KOBİ desteğinden bahsettiğimizde çoğu zaman kaynaklar aslında bu zorunluluktan girişimci olan insanların eline gidiyor. En başta zaten bu insanların girişimci olmaması gerekiyordu.”