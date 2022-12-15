Re-Pie ve Webrazzi 500 milyon TL’lik fon kuruyor

Fon yönetim şirketi Re-Pie ve Webrazzi yaptıkları stratejik iş birliği ile girişimlere yatırımı herkesin erişimine açıyor. Re- Pie ve Webrazzi, gelecek 5 yıl içinde toplam büyüklüğü 500 milyon TL’ye ulaşacak girişim sermayesi yatırım fonları kurmak üzere anlaştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Webrazzi Kurucu & CEO’su Arda Kutsal, “16 yıl önce Türkiye’de teknoloji ekosistemi yaratmak için çıktığımız yolda, 2021 yılında Londra merkezli Tech.eu’yu satın alarak Avrupa’yı da operasyonumiza dahil ettik. Bugünse Re-Pie ile birlikte Türkiye’nin geleceğinde önemli rol oynayacak girişimleri yatırımlar sayesinde de destekleme adımına geçtiğimiz için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin ise, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük alternatif fon yönetim şirketi olarak Webrazzi ile girişimlere erken aşamada ulaşmak ve onları büyütmek misyonumuzun en önemli parçası. Bu fonlar serisi, Webrazzi kitlesine bilgi ve haberin ötesinde yatırım imkânı da sunmuş olacak. Daha önceki başarılı yatırımlarımız gibi Webrazzi Repie Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile daha erken aşamada girişimlere ulaşarak başarımızın katlanacağına inanıyorum.”

İlk fon 100 milyon TL büyüklüğe sahip Webrazzi Web3 GSYF olacak

Webrazzi Re-Pie Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının ilki Web3 olacak. 2023 yılının başında yatırımlara başlayacak olan Webrazzi Web3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu farklı dikeylerde kurulacak diğer fonlar takip edecek.

Geleceğin teknolojisi Web3’e yatırım yapacak fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektör yeni nesil web dünyasının geleceğini temsil eden Web3 sektörü olacak. Bu kapsamda fon ağırlıklı olarak blockchain tabanlı girişimler, blockchain altyapıları, Web3’e odaklı oyun stüdyoları, NFT tabanlı teknolojiler, Web3 ve NFT odaklı pazaryerleri, analitik servisleri, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka tabanlı araçlar, DeFi (merkeziyetsiz finans) ürünleri ve Web3 dünyasının getireceği yeni nesil teknoloji ve servislere yatırım yapılacak.

Girişimlere yatırım herkesin erişimine açılıyor

Nitelikli yatırımcıların katılabileceği Re-Pie Webrazzi Web3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna katılmak için minimum bedel 50 bin TL olarak belirlendi. Webrazzi’nin ilk GSYF fonu olacak Web3’ün 100 milyon TL katılım ile sınırlanması planlanıyor.

Re-Pie Webrazzi Web3 Girişim Sermayesi Yatırım fonu ile birlikte Web3 alanında projeler üreten erken aşama (tohum ve tohum öncesi) girişimlere yatırımlar yapılacak. GSYF, geleceğe yatırımın ötesinde kurumlara ve bireysel yatırımcılara farklı avantajlar da sunuyor. Özellikle kurumlar, yaptıkları yatırımı kurumlar vergisi matrahında indirim konusu edebilirken iki yıl tuttukları paylarda yüzde 0 vergi avantajı ile birlikte bir girişimin yatırımcısı olarak iş dünyasında benzersiz bir sinerji yaratmanın kapılarını aralıyor.

Webrazzi Re-Pie Web3 girişim sermayesi yatırım fonu ile başlayan Webrazzi ve Re-Pie iş birliği, ilerleyen yıllarda yeni fonlarla birlikte devam edecek. Gelecek 5 yıl içinde toplam fon büyüklüğünün 500 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.