Sabancı ARF’tan Leadport’a yatırım

Yerli teknoloji girişimi Leadport, Sabancı Holding'in hızlandırma kuruluşu Sabancı ARF'tan ayni ve nakdi toplam 250 bin dolar yatırım aldı. Böylece ŞirketOrtağım melek yatırım ağından aldığı tohum öncesi yatırımından bir yıl sonra değerlemesini 3,6 kat artıran Leadport’un şirket değerlemesi 90 milyon TL’ye ulaştı.

Sabancı ARF ortaklığı ile şirket değerlemesinin 65 milyon TL arttığını belirten Leadport Kurucu Ortağı Alper Barut, “Leadport satışa çıktıktan sonra 1 yıl kadar kısa bir sürede çalıştığımız kurum sayısı 80’e ulaştı. Şimdi ‘tak-çalıştır’ iş modeliyle Amerika pazarında, teknoloji alanında ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Leadport'un kısa zamanda gösterdiği gelişimi vurgulayan Sabancı ARF Lideri Yeliz Erinçkan, Leadport’un çok güvendikleri girişimlerinden biri olduğunu, yurtdışında da başarılı bir hikaye yazacaklarına olan inancını dile getirdi. Yeliz Erinçkan, Sabancı ARF yatırımı ile birlikte artık Leadport’un yönetim kurulunda yer alacak.

Sabancı Üniversitesi’nden başarı bursuyla mezun olan Kurucu Ortak Alper Barut’un ilk girişimi Eşarj’ı da Sabancı Holding iştiraklerinden Enerjisa satın almıştı. Alper Barut, ikinci girişiminin de yine Sabancı Grubu iştiraki olan Sabancı ARF’den yatırım almış olmasına değinirken, sözleşme sürecinin Sabancı Holding'in kurucularından merhum Sakıp Sabancı'nın ölüm yıl dönümüne denk geldiğini belirtti. Bu sürecin kendisi için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparken, Sakıp Sabancı’nın öncülüğünde açılan bu yolda Sabancı Holding’in girişimcilerin hayatındaki yerine değinerek kendisini rahmet ve minnetle andı.

Satışa dönüşme oranında 8 kat verimlilik

Leadport, "Altın Arama" özelliği sayesinde, müşteri adayı ihtiyacını online olarak ilettiği anda sadece 7 saniye içinde doğru şirket yetkilisinin anında müşteriyle telefonda görüşmesini sağlayan bir girişim olarak öne çıkıyor. Leadport, telefon görüşmeleri dahil olmak üzere tüm müşteri takip süreçlerini dijitalleştirerek, hem uzaktan çalışma ekiplerine kolaylık sağlıyor, hem de telefon görüşme kayıtlarının yapay zeka analizi sayesinde, satış ekiplerine verimlilik sağlarken, satış analitiği ve veriye dayalı satışa ön ayak olarak şirketlerin satışlarını ve gelirlerini arttırarak, büyümelerine yardımcı oluyor. Leadport'u kullanan şirketlerin lead'lerinin satışa dönüştürme oranını 8 kata kadar artırdığı belirtiliyor.