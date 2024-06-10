Turan ile Avrupa’dan Türkistan’a finans köprüsü

Para transferi yapılabilen ülkeler listesine Avrupa'yı da ekleyen Türk finans uygulaması Turan, Türkistan ve Avrupa arasında finansal köprü konumuna gelerek, Türklerin kıtalararası ortak finans uygulaması olma yolunda önemli bir adım attı.

Konuya ilişkin konuşan Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar, “21. yüzyılda Türk Devletleri, stratejik konumları, zengin enerji kaynakları ve güçlü kültürel bağlarıyla önemli bir bölgesel bir güç olma potansiyeline ulaşacak. Bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için bölgesel işbirliğinin artırılması büyük önem taşıyor. Ekonomik, finansal ve ticari alanda birliktelik sağlanmadan Türk birliğinin gerçekleşmesi mümkün değil. Burada parolamız Gaspıralı İsmail’in ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ şiarıdır. Bizim ana hedefimiz dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her Türk’ün uygulamamıza ulaşarak sınırları aşan boyutta finansal işlem yapabilmesini sağlamak ve ‘İşte Birlik’ vizyonunun tamamlayıcı unsuru olmak. Bu anlamda bugün Payporter ile birlikte hayata geçirdiğimiz Avrupa açılımımız bizim için çok stratejik bir önem taşıyor.” dedi.

TROY kartların tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanıyor

Geçen günlerde TROY altyapılı kartlarını da uygulama üzerinden kullanıcılarının beğenisine sunan Turan, TROY altyapılı fiziksel kartların satışından elde edilen tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor. Özel tasarım ürünü olarak hizmete sunulan kartlar özellikle genç kitle tarafından kısa zamanda büyük beğeni ve talep topladı. Ayrıca fiziksel kartların yanı sıra uygulama üzerinden kullanıcılara TROY Sanal Kart oluşturma imkanı da sağlanıyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında cüzdandan cüzdana transfer başlıyor

Kısa bir süre önce Azerbaycan Merkez Bankası’ndan Türkiye’den e-para lisansı alan ilk şirket olan United Payment, uluslararası faaliyet alanını oldukça güçlendirdi. Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycan’da da United Payment’ın temsilcisi sıfatıyla ile hizmet veren Turan, iki ülke arasında cüzdandan cüzdana para transferi özelliğini 2024 yılı üçüncü çeyreğinde hayata geçireceğini duyurdu.

United Payment CEO’su İlker Sözdinler ise şunları kaydetti: “United Payment olarak bölgesel liderlik vizyonumuzu sürdürürken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelere teknoloji ihraç etmeye de devam ediyoruz. Yatırımcısı olduğumuz Turan’ın Türk Devletleri’nde imza attığı başarılardan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Kısa bir süre önce Azerbaycan’ın ilk e-para lisansı alan şirketi olduk. Turan, United Payment alt yapısıyla cüzdandan cüzdana para transferini 2024’ün üçüncü çeyreğinde hayata geçirecek. Türk Devletleri’nde Turan ile birlikte pek çok ilki başardık, bundan sonra da ödeme sektöründe yönelik ihtiyaçları belirleyerek, birlikte en yeni teknolojileri inovatif çözümlerle buluşturmayı amaçlıyoruz.”