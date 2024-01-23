Türk fintek Bakiyem Avrupa'ya açılıyor

Bakiyem Ödeme Çözümleri, Avrupa’ya açılıyor. 2023’te işlem hacmini 6 kat artırarak 6.5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştıklarını anlatan Bakiyem.com CEO’su Umut Yalçın, 2024 yılında yıllık işlem hacmini ikiye katlamayı planladıklarını belirterek, “2023 çok verimli bir yıl oldu. Türkiye’nin dev şirketleri de Bakiyem’in Online Ödeme çözümlerini tercih etti. Türkiye’de edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Avrupa’ya taşıyacağız. Avrupalı KOBİ ve şirketlerini de Türk yazılımıyla dijitalleştireceğiz. İşlem hacmimizi 13 milyar TL’ye çıkaracağız” dedi.

Faaliyete başladıkları 2017 yılından bu yana 5 bin 500’ü aşkın müşteriye hizmet verdiklerini aktaran Yalçın, müşteri portföylerinde Şişecam ve Flokser gibi devlerin de bulunduğunu kaydetti. 2024 yılı için Avrupa’da büyüme hedeflerini de paylaşan Yalçın, şubat ayında İngiltere’de şirketleşerek global bir fintek olacaklarını aktardı.

“Eğitim maliyetimiz sıfır TL”

Bakiyem olarak kullanımı çok kolay bir arayüz sunduklarını kaydeden Yalçın, arayüzün kolaylığı sebebiyle hizmet verdikleri müşterileri uzun eğitim süreçlerinden geçirmek zorunda kalmadıklarını ifade ederek, “Eğitim maliyetimiz sıfır TL. Bugün Facebook’ta bir profil oluşturabiliyorsanız, Bakiyem.com’un bütün araçlarını da kolaylıkla kullanabilirsiniz” dedi.

Bakiyem’in platform olarak bağımsız çalışan bir entegrasyon dili olduğunu da anlatan Yalçın, “Böylece rakiplerimizin 10’da biri gibi kısa sürelerde dijitalleşmeyi sağlayabiliyoruz ve bu vesile ile de proje bedellerimiz rakiplerimize göre 10 kat daha uygun oluyor” ifadelerini kullandı.