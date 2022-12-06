Türk yazılımına İngiltere’den yatırım

Berfin ÇİPA

WeWalk, Avrupa'nın önde gelen sermaye fonlarının katıldığı turda 2.5 milyon dolarlık yatırım aldı. Alınan yatırıma ek olarak Imperial College London ve İngiltere’nin en büyük Görme Engelliler derneği RNIB iş birliği ile İngiltere Hükümeti tarafından fonlanan Innovate UK'den 2 milyon dolarlık AR-GE hibe finansmanı sağladı.

"Teknolojimizi globalleştirmek istiyoruz"

WeWalk Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan, 2.5 milyon dolarlık yatırım ile gerçekleştirmek istedikleri hedefleri EKONOMİ Gazetesine anlattı. Ceylan; “Öncelikle teknolojimizi globalleştirmek istiyoruz. Şuan WeWalk 59 ülkede görme engelliler tarafından kullanılıyor ama bu yaygınlaşma insanların WeWalk’u duyup kendi çabaları ile edinmeleri şeklinde oldu. Bu yatırım ile bizim Amerika ve Almanya gibi hedef ülkelerimize daha çok odaklanma fırsatımız olacak. Diğer taraftan ürün çeşitliliğimizi artıracağız onun için ayrıca heyecanlıyız. WeWalk’un akıllı baston olarak teknolojisini geliştirmeye devam ediyoruz ama yeni ürünler çıkartmak için de çalışıyoruz. 2023 yılı içerisinde baston dışında farklı ürünleri de duyuracağız. Çünkü görme engelliliğin 360 derece gelişimini hedeflememiz gerekiyor. Burada da şirketler çok önemli rol oynuyor. Birçok şirket tecrübemize güvendiği için erişebilirlik çalışmalarında bizimle işbirliği yapmaya başladı. Diğer taraftan da şuan görme engellilere görsel desteğe ihtiyaç duydukları yerde her an ulaşabilecekleri yeni bir çözüm üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

"Görüntü işleme teknolojisi görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak"

Ceylan 2 milyon dolarlık AR-GE hibesine ilişkin şu açıklamayı yaptı; “Ağırlıklı olarak görüntü işleme konusuna odaklanan bir AR-GE işbirliği yaptık. Görüntü işleme teknolojisi görme engellilerinin hayatını çok kolaylaştıracak buna yürekten inanıyoruz. Bu teknolojileri konuşmak çok güzel ama şuan benim hayatımda değil ve benim işimi görmüyor. O nedenle biz bu teknolojiyi geliştirene kadar görme engellilerin görsel veriye ihtiyaç duydukları an telefonlarındaki uygulama aracılığıyla destek alabilecekleri bir sistemi geliştiriyoruz. Bu sistem hem bugünkü sorunu çözüyor hem de diğer tarafta inşa ettiğimiz görüntü işleme teknolojileri için de veri sağlıyor”