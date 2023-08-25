Uppy, en iyi 2. edtech girişimi seçildi

Uppy (Düşyeri) dünyanın en iyi ikinci “Edtech Girişimi” ödülünün sahibi oldu. Uluslararası jürinin oylarıyla bu ödüle layık görülen Uppy’ye ödülü, Hindistan Başbakanı Modi adına Hindistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw tarafından takdim edildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın daveti ile G20 DIA Zirvesi’ne katılan Uppy (Düşyeri), ABD, İngiltere, Avusturalya, Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Japonya gibi dünyanın en büyük 20 ekonomisini buluşturan G20 Zirvesi 2023 çerçevesinde düzenlenen G20 DIA Zirvesi’nde Eğitim Teknolojileri kategorisinde ikinciliği getiren proje için için 5 yıldır çalışmalar yapıyordu. Dünyada rakibi olmayan bu proje, hem teknoloji Ar-Ge’si hem de bilimsel temellere dayalı eğitim modeli ile girişimcilik tarihinin en büyük global ödülünü Türkiye’ye getirmiş oldu. Son yatırım turunda 45 milyon dolardan değerlenen, Ali Sabancı, Ali Koç, Nevzat Aydın gibi önemli yatırımcıların yanında Türkiye’nin önde gelen VC’lerinden de yatırım alan Uppy büyümesini sürdürürken gelen bu ödül başarıyı taçlandırdı. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilen Uppy, 2023’ün son çeyreğinde global büyüme planları çerçevesinde ABD, İngiltere, Almanya, Meksika, Brezilya ve MENA bölgesinde de lansmanlar gerçekleştirecek.

Çocuklara dokunan ve dünyayı etkileyen iş fikri

Uppy, okul öncesi çağdaki 2-6 yaş arasındaki çocukları dijital dünyanın tüm tehlikelerinden koruyan bir süper app olarak dikkat çekiyor. Platform, Oyun, Kitap, Çizgi Film, Youtube Videoları, Uyku, Müzik ve Meditasyon gibi farklı uygulamaları bir araya getiriyor. Uppy platformunun içindeki tüm uygulamalar ve içerikler Düşyeri tarafından bilimsel çalışmalar ile geliştirildi.

Uppy, çocuğunun dijitalde vakit geçirirken zekasını ve bilişsel gelişimini dijital dünyada yüzde 100 güvende tutarken, tüm içerik ve eğitim modelinin merkezine yerleştirdiği 5.000 kelimelik sözlük ile ona eğlenceli bir şekilde yeni kelimeler öğretiyor. Kelimeler aracılığıyla çocuğunuzun beyin gelişimine yardımcı olan platform, dünyanın en önemli sorunlarından biri olan Word Gap’e de çareler sunuyor.

700 milyon aileye dokunmak

Dünyanın en iyi 2. Edtech Girişimi Ödülü’nü kazanan Uppy’nin (Düşyeri’nin) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Şule Bilgiç ödülün, girişimcilik ekosistemimiz için bir Türk filminin Oscar Ödülleri’ni kazanması kadar büyük ve önemli bir konu olduğunun altını çizerek şunları söyledi;

“Bugün dünya genelinde 0-6 yaş aralığında 700 milyon çocuk var. Bu çocuklar erken yaştan itibaren ekran ve akıllı cihazlarla temas halindeler. Dünya çocukları dijital evrende farklı tehditlerle karşı karşıya. Aileler bu konuda endişeli. Ancak çocuklar dijital dünyada büyüyecek ve işlerini bu dünya üzerinden yürütecekler. Dolayısıyla ekranı yasaklamak bir çözüm değil. Biz Uppy (Düşyeri) olarak çocukların 2 yaşına kadar ekrana maruz kalmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. 2 yaştan sonra da zaman ve içerik kontrollü bir şekilde faydalı bir kullanım öneriyoruz. İşte Uppy’yi 5 yıl süren bilimsel çalışmalar sonucunda bu amaç için hayata geçirdik. Çocuklar Uppy’de zaman geçirirken eğlenecekler. Üstelik bunu kendi potansiyellerinin en üstüne çıkacakları eğitsel bir içerikle yapacaklar.”

Global başarı dikkat çekti

Uppy (Düşyeri) ortağı ve CEO’su İbrahim Coşkuner de, Türkiye girişimcilik tarihinin en büyük başarısına ulaştıklarını kaydederek şöyle konuştu;

“Biz Uppy olarak çocukların IOS’unu, Android’ini inşa ettik. Ebeveynleri uygulama marketlerindeki kontrolsüz ve faydalı olmayan yüzlerce uygulamaya para ödemekten kurtaran bir sistem geliştirdik. Uppy’nin içinde 100’den fazla oyun barındıran kendi oyun dünyası var. Kitap uygulamamızda 260’ın üzerinde oku-izle-dinle seçeneği sunan kitaplar yer alıyor. Meditasyon, Uyku Müzik uygulamamız var. Güvenli Youtube uygulamalarımızda uzmanlarımız tarafından tek tek seçilmiş 35 binden fazla video bulunuyor. Ayrıca kendi yapay zekamızla çocuğun analizini yaparak, aileye çocuğunun gelişimine destek olacak raporlar ve öneriler de sunuyoruz. Ebeveynlerin en çok sevdiği özellik ise Uppy’i açıp çocuk modu kilidini aktif ettikten sonra çocuğun artık Uppy’den dışarı çıkamıyor olması.” dedi.